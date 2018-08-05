0553 313 94 23

CHP Şaroğlu Ankara'ya sevk edildi

Elazığ'da tedavisi süren CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, uçakla Ankara'ya sevk edildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 19:54
CHP Şaroğlu Ankara'ya sevk edildi

Alınan bilgiye göre, iki gün önce beyin damarlarında tıkanıklık olabileceğinden şüphelenilmesi üzerine Tunceli Devlet Hastanesinden askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine getirilen CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, ambulans uçakla Ankara'ya sevki gerçekleştirildi.

CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, Şaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Vekilimiz, ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi. Tedavisine buradaki bir hastanede devam edilecek." dedi.

Öte yandan, Vali Çetin Oktay Kaldırım, sevkten önce gittiği Fırat Üniversitesi Hastanesinde Şaroğlu'nu ziyaret etti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 19:54
  1. Elazığ
  2. Ankara
  3. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tren yaşlı adama çarptı
    1. Tren yaşlı adama çarptı
    2. Müslüman gazetecinin katledilmesinde..
    3. Sudan'dan güzel haber! Anlaşma sağlandı
    4. AK Parti'de istifa
    5. Galatasaray-Akhisarspor 11'ler belli..
    6. Şehit eşi için Bakan Soylu'dan..
    7. TSK açıkladı! Üç el yapımı patlayıcı..
    8. Fabri gözyaşlarıyla veda etti
    9. CHP Şaroğlu Ankara'ya sevk edildi
    10. En çok rağbet gören fakülteler
    11. Donald Trump'tan gümrük vergisi..
    12. Suudi Arabistan'dan şaşırtan İran kararı
    13. Muharrem İnce'den flaş kurultay..
    14. Acı haber: Astsubaya yıldırım isabet..
    15. Haluk Levent'ten laikçileri kızdıracak..
    16. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    17. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    18. Ankara Gazi Üniversitesi taban..
    19. Melania Trump'tan flaş Lebron James..
    20. Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama