CHP Saadet ve İYİ Parti'nin PKK ile bağlantılı adayları Terör örgütü PKK ile bağlantılı isimlerin CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi tarafından belediye meclis üyesi adaylığına yazıldığı belirlenmişti. Sabah gazetesinin haberine göre işte o isimler...

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