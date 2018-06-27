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Akif Hamzaçebi’den Muharrem İnce açıklaması

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi partisinin cumhurbaşkanı adayının suçlayarak, “Muharrem İnce ikinci tura kalamadıysa bunun sorumluluğunu sayın Kılıçdaroğlu'na mı yüklemeliyiz ?” dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:16
Akif Hamzaçebi’den Muharrem İnce açıklaması

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce ve partinin oyuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Hamzaçebi'nin açıklamaları:

“ERDOĞAN KAZANMIŞTIR, İNCE'NİN OYU İKİNCİ TURA YETMEDİ”

Cumhurbaşkanlığı seçimi, ülke yönetimini hangi siyasi partinin adayı kazanacak? Bunun yarışıdır bu. Burada Cumhur İttifakı'nın adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanmıştır. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadık. Sayın İnce'nin oyu ikinci tura kalmaya yetmedi.

“İNCE'Yİ ADAY GÖSTEREN CHP'DİR, KILIÇDAROĞLU'DUR”

Muharrem İnce çok iyi bir çalışma gösterdi. Heyecanlı mitingler oldu gerçekten, CHP bu mitinglere büyük bir katılım gösterdi. Sayın Muharrem İnce'yi aday gösteren CHP'dir, sayın Kılıçdaroğlu'dur. Muharrem İnce ikinci tura kalamadıysa bunun sorumluluğunu sayın Kılıçdaroğlu'na mı yüklemeliyiz?

Bugün partinin önünde yüzlerce belki binlerce partili var, Kılıçdaroğlu'na destek için gelmiş durumda.

İNCE'NİN 81 İLİ ZİYARETİ

Güzel olur, sayın İnce'nin örgütleri, memleketi dolaşması kötü bir şey değil ki. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Kurultay lafı bizim partide çok sık konuşulur. Kurultay bizim en yüksek organımızdır. Bu kadar kurultay gördüm, bizim delege sağduyuludur. Olayları iyi değerlendirir. Kurultay ihtiyacı görmüyorum ama olup olmayacağına delegeler karar verir. Ben delegenin bu seçim sonuçlarını çok sağlıklı değerlendireceğini düşünüyorum. Seçim sonuçlarına kadar Kılıçdaroğlu alkışlanırken demokrasinin önünü aşan kişi, Akşener'in adaylığının önündeki engeli kaldıran kişi, İnce'yi aday yapmak suretiyle demokrasinin önünü açan kişi olarak alkışlanırken seçim sonrası ne değişti ki sayın Kılıçdaroğlu eleştiriliyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 12:16
  1. Akif Hamzaçebi
  2. Muharrem İnce
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • misafirmisafir16 sa önce
    BOŞUNA UĞRAŞMAYIN. İKİSİ CHP DE ANLAŞIRLAR. AYNI HEDEF İÇİN ÇALİŞTILAR. SİZ YENİ BAŞKANINIZI KABUL EDİN. YAŞASIN DEVLET BAHÇELİ......
  • Hilâl Hilâl 16 sa önce
    KK yani kasettaroğlumuharremi bilerek yem etti incede şişti şımardı sonuç olarak KKhdp ye çalıştı teröristlerin meclisegirmesi içinelinden geleni yaptışimdi de yiyin birbirinizi
  • Kaybedenler klübü.....Kaybedenler klübü.....16 sa önce
    KK sen 9. kez seçim kaybettiğin halde hala o koltukta oturuyorsan demokrasi hak hukuk adalet gibi kavramları ağzına alma...gel buraya Muarrem sende 3 seçim kaybettin(2parti1CB)kısaca ikinizde kaybettiniz eğer ağzınızdan düşürmediğiniz demokrasi kavramına bir milim de olsa inanıyorsanız...Türkiye gündemini meşgul etmeyin ve gidin beş tavuk 3 keçi alıp izdivaya çekilin...
  • şerifşerif14 sa önce
    kime yükliyeceksin ya madem kılıçtaroğlu aday olsaydı densiz herif
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