Akif Hamzaçebi’den Muharrem İnce açıklaması

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce ve partinin oyuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Hamzaçebi'nin açıklamaları:

“ERDOĞAN KAZANMIŞTIR, İNCE'NİN OYU İKİNCİ TURA YETMEDİ”

Cumhurbaşkanlığı seçimi, ülke yönetimini hangi siyasi partinin adayı kazanacak? Bunun yarışıdır bu. Burada Cumhur İttifakı'nın adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanmıştır. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadık. Sayın İnce'nin oyu ikinci tura kalmaya yetmedi.

“İNCE'Yİ ADAY GÖSTEREN CHP'DİR, KILIÇDAROĞLU'DUR”

Muharrem İnce çok iyi bir çalışma gösterdi. Heyecanlı mitingler oldu gerçekten, CHP bu mitinglere büyük bir katılım gösterdi. Sayın Muharrem İnce'yi aday gösteren CHP'dir, sayın Kılıçdaroğlu'dur. Muharrem İnce ikinci tura kalamadıysa bunun sorumluluğunu sayın Kılıçdaroğlu'na mı yüklemeliyiz?

Bugün partinin önünde yüzlerce belki binlerce partili var, Kılıçdaroğlu'na destek için gelmiş durumda.

İNCE'NİN 81 İLİ ZİYARETİ

Güzel olur, sayın İnce'nin örgütleri, memleketi dolaşması kötü bir şey değil ki. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Kurultay lafı bizim partide çok sık konuşulur. Kurultay bizim en yüksek organımızdır. Bu kadar kurultay gördüm, bizim delege sağduyuludur. Olayları iyi değerlendirir. Kurultay ihtiyacı görmüyorum ama olup olmayacağına delegeler karar verir. Ben delegenin bu seçim sonuçlarını çok sağlıklı değerlendireceğini düşünüyorum. Seçim sonuçlarına kadar Kılıçdaroğlu alkışlanırken demokrasinin önünü aşan kişi, Akşener'in adaylığının önündeki engeli kaldıran kişi, İnce'yi aday yapmak suretiyle demokrasinin önünü açan kişi olarak alkışlanırken seçim sonrası ne değişti ki sayın Kılıçdaroğlu eleştiriliyor.