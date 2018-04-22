Bülent Tezcan resmen açıkladı: Meral Akşener ikinci tura kalırsa...

Katılığı CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik’in sorularına cevap veren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Sayın Akşener ikinci tura kalırsa destekler misiniz?” sorusuna “İkinci tura, birlikte hareket eden adaylardan biri kalırsa tabi ki destekleyeceğiz. Sayın Akşener de olabilir başka bir aday da olabilir. Mesele demokrasiyi isteyenler ayrı adaylar çıkardıklarında bunlardan biri ikinci tura kalırsa kuşkusuz destek verecektir.” şeklinde cevap verdi.