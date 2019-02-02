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CHP PM'den Eren Erdem'e çağrı

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "(Tutuklu PM üyesi Eren Erdem) CHP PM üyeleri olarak sesine ses olacağımızı, davanın her adımını dün olduğu gibi yarın da takip edeceğimizi ilan ediyor, açlık grevini sonlandırmanı istiyoruz"

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:13
CHP PM'den Eren Erdem'e çağrı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, kapanan Karşı gazetesine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında tutuklu bulunan eski CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem'in açlık grevini sonlandırmasını istediklerini bildirdi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, devam eden PM'nin, tutuklu üyeleri Erdem için bir bildiri yayınlama kararı aldığını söyledi.

PM adına bildiriyi okuyan Öztrak, Eren Erdem'in 219 gündür haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir karar yüzünden cezaevinde olduğunu savundu.

Erdem'in ceza ve adalet sisteminin çalışmadığı, yasaların işlemediği, hukuka dayanmayan, görüntüde bir yargılamayla özgürlüğünden mahrum bırakıldığını ileri süren Öztrak, "PM üyemiz gazeteci Eren Erdem, işte bu haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı tepkisini göstermek ve zulme karşı susmamak için 6 gün önce açlık grevine başladı." bilgisini paylaştı.

Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"Eren Erdem 6 gündür sadece su ve şekerle besleniyor. Adalet orucu adını verdiği eylemiyle Türkiye'de yaşanan tüm hukuksuzluklara karşı mücadele ediyor. Biz CHP PM üyeleri olarak Eren Erdem'e sesleniyor ve 'Halkımız bir çığlığa dönüşen sesini duydu, dört duvar arasına sıkıştırılmak istenen adalet özlemine şahit oldu' diyoruz. CHP PM üyeleri olarak, sesine ses olacağımızı, davanın her adımını dün olduğu gibi yarın da takip edeceğimizi ilan ediyor, açlık grevini sonlandırmanı istiyoruz. Demokrasi için vereceğimiz mücadelede sana ve sağlıklı olmana, ailenin ve bizlerin her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Sesini dünya duydu Eren. Çığlığın sağır kulakların pasını sildi. Şimdi adaleti daha yüksek bir sesle isteyebilmemiz için senin adalet yürüyüşünde o hiç susmayan sesine ihtiyacımız var. Bizi o sesten mahrum etmeyeceğini biliyoruz."

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 17:13
  1. CHP
  2. Faik Öztrak

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