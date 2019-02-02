CHP PM toplantısı sona erdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "CHP, barınmadan kentsel dönüşüme, ulaşımdan sosyal hizmetlere, tarımdan gıdaya ve kooperatifleşmeye kadar, gündelik yaşamımıza ilişkin her alanda, sürdürülebilir, adil, hayat kalitesini arttıran politikalar uygulayacak"- CHP'nin bugün belirlenen 71 belediye başkan adayı ile açıklanan aday sayısı 902'ye ulaştı. PM'nin, kalan yerlerde aday belirlenmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verdiği belirtildi - Partinin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sait Şimşek, Muş adayı Tansu Saraç, Şırnak adayı Osman Can olurken, İstanbul Beyoğlu'nda ÖDP'li Alper Taş, Şişli'de Muammer Keskin aday gösterildi02 Şubat 2019 Cumartesi 22:35
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "CHP, barınmadan kentsel dönüşüme, ulaşımdan sosyal hizmetlere, tarımdan gıdaya ve kooperatifleşmeye kadar, gündelik yaşamımıza ilişkin her alanda, sürdürülebilir, adil, hayat kalitesini arttıran politikalar uygulayacak." dedi.
CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yerel seçim gündemi ile toplandı.
Toplantı 6 saat sürerken biri büyükşehir olmak üzere 71 aday belirlendi. CHP'de bugün belirlenen adaylarla açıklanan toplam sayı 18'i büyükşehir, 38'i il olmak üzere 902'ye ulaştı. PM, kalan yerlerde aday belirlenmesi için MYK'ye yetki verdi.
Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Torun, bugünkü PM ile belediye başkan adaylarını büyük oranda açıklamış olduklarını söyledi.
Bugün bir büyükşehir ve 2'de il adayını tespit ettiklerini dile getiren Torun, Erzurum Büyükşehir adaylarının Mehmet Sait Şimşek, Muş adaylarının Tansu Saraç, Şırnak adaylarının ise Osman Can olduğunu bildirdi.
İstanbul Beyoğlu ilçe Belediye Başkan adaylarının Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Alper Taş olduğunu belirten Torun, Küçükçekmece adaylarının Kemal Çebi olduğunu kaydetti.
Torun, "Kadıköy'de bildiğiniz gibi Şerdil Dara Odabaşı’nı bugün teknik açıdan tekrar oyladık ve tartışmayı sonlandırdık.Şişli adayımız ise Sayın Muammer Keskin, İzmir’den ise Buca Belediye Başkan adayımız Sayın Suat Nezir oldu." dedi.
CHP'nin Genel Başkanı, MYK'si ve Parti Meclisi ile demokrasi dersi verdiğini ifade eden Torun, şöyle konuştu:
"Parti yönetimimiz halkın içinden süzülüp gelen birbirinden değerli adaylarımız arasından en iyisini seçmek için titizlikle çalıştı. CHP'de fikrini söyleyemeyen, fikriyle partisine katkıda bulunamayan hiç kimse yok.Yerel Seçim Bildirgemizde yer alacak olan ilkelerimizi hayata geçirmek için yerel iktidarı tüm ülkede kuracağız.AK Parti’de de şüphesiz fikri olan insanlar var ama orada kimse fikrini söyleyemez. Orada her şey bir kişinin iki dudağından çıkacak söze bağlıdır. İşte bu kişi şimdi çıkmış 25 yıldır İstanbul’u, 16 yıldır da Türkiye’yi yönetmiyormuş gibi İstanbul’un ve diğer kentlerin sorunlarını çözmek için oyumuzu istiyor.AK Parti Genel Başkanı, sanki İstanbul ve neredeyse tüm kentler AK Partili belediye başkanlarınca mahvedilmemiş gibi yayınladığı manifestoda yatay mimariden, parklardan, yeşil alanlardan, çevrecilikten, sosyal belediyecilikten bahsediyor.AK Parti Genel Başkanı, sanki partisi ilk kez belediye başkanlığı seçimine giriyormuş gibi bir manifesto açıkladı. Bu söylediklerini yıllardır gerçekleştirmemek için elini tutan mı vardı? Yıllardır neredeydin?"
CHP'nin istihdam yaratan, hayat pahalılığını ortadan kaldıran, dirençli ve üretken bir ekonominin kurucu gücü olduğunu ileri süren Torun, CHP’li belediyelerin barınma, gıda, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi gündelik hayatta ihtiyaç duyulan tüm alanlarda, daha kaliteli hizmeti daha düşük fiyata sağlayacağını söyledi.
Torun, CHP’li belediyelerin kentlerin karşılaştırmalı üstünlüklerini dikkate alarak, yerel kalkınmayı sağladığını ifade ederek, parti olarak katma değeri yüksek ve istihdam yaratan projelere öncelik verdiklerini, bu yüzden CHP’li şehirlerin dünya çapındaki araştırmalarda Türkiye'nin en yaşanılası şehirleri olarak listelere girdiğini belirtti.
CHP'li belediyelerde şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını yerelden başlayarak tüm ülkede hakim kılacaklarını dile getiren Torun, şunları kaydetti:
"Teknolojinin sağladığı olanakları şeffaf ve demokratik yönetim için kullanacağız.Belediyeler çevreyi koruyan, ortak zenginliklerimizi geliştiren kurumlardır.Kentlerimiz, ortak zenginliklerimizin, bir arada huzur ve adalet içerisinde yaşamamızın kaynağıdır. Ortak zenginliklerimizi tahrip eden, yurttaşların hayati önceliklerini karşılamayan kentsel politikalar sürdürülemez. CHP, barınmadan kentsel dönüşüme, ulaşımdan sosyal hizmetlere, tarımdan gıdaya ve kooperatifleşmeye kadar, gündelik yaşamımıza ilişkin her alanda, sürdürülebilir, adil, hayat kalitesini arttıran politikalar uygulayacak. Herkes için mutlu hayatın şehirlerini, gelecek kuşaklara huzur içerisinde bırakabileceğimiz bir çevreyi, yerel yönetim politikalarımızla oluşturacağız.CHP'li belediyelerde, şehrin ihtiyaçlarını karşılamayan büyük bütçeli projeler uygulanmayacak. CHP’li belediyelerde yurttaşların taleplerine dayanan, sürdürülebilir ve hayatı ucuzlatan politikalar uygulanacak. Yurttaşların vergileriyle sadece küçük bir azınlığı zenginleştiren işler yapılmayacak. Şehrin rant alanları küçük ve imtiyazlı bir gruba teslim edilmeyecek."
Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Torun, bir soru üzerine CHP PM'nin bundan sonra kalan yerlerde adayların belirlenmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verdiğini açıkladı. Verilen yetkinin kapsam alanının sorulması üzerine Torun, "Sadece açıklanmayan yerlerle ilgili." dedi.
PM'de İzmir'in Bayraklı ilçesi adayı konusunda tartışma yaşandığı iddialarına ilişkin Torun, "Bayraklı ile ilgili PM'miz özgür bir şekilde tartışmıştır. CHP sosyal demokrat bir partidir. Bu tartışma dışarıya bir kavga gibi anlatılmasın, bütün PM üyelerimiz düşüncelerini özgürce söylemektedir. Her bir belediyemiz her yönüyle değerlendirilmektedir ve bu çerçevede görüşler oluşmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
- Bayraklı tartışması
CHP PM'de İzmir ilçeleri tartışılırken, MYK'den gelen listede Bayraklı olmamasına rağmen bazı üyeler imza toplayarak PM üyesi Erdal Aksünger'in adaylığının oylanmasını ve bunun da kapalı oylama şeklinde yapılmasını talep etmesi tartışmalara neden oldu.
Bunun usul açısından yanlış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, PM'ye bir süre ara verdi. Kılıçdaroğlu, MYK üyeleriyle bir araya gelirken, Bayraklı için açık oylama yapılması kararı alındı. Bunun üzerine Bayraklı adaylığı için önerilen Aksünger'in adaylığının geri çekildiği öğrenildi.
CHP PM'de bugün belirlenen 71 belediye başkan adayı şu şekilde:
1- AdanaSeyhanAkif Kemal Akay
2- AdanaYüreğirKamuran Karaca
3- AfyonkarahisarHocalarVeli Aydoğmuş
4- AfyonkarahisarİhsaniyeGazlıgölMuhammer Dede
5- AfyonkarahisarİhsaniyeKayıhanKadir Temiz
6- AfyonkarahisarİhsaniyeYaylabağıRamazan Tetik
7- AnkaraAyaşAli Başkaraağaç
8- AnkaraHaymanaHacı Aysu
9- AnkaraÇubukCan Kaderoğlu
10- AntalyaAksekiErdoğan Erdoğan
11- BilecikMerkezBayırköyHüseyin Kaygısız
12- BilecikMerkezVezirhanErcan Öztürk
13- BoluGöynükNecdet Yıldıran
14- BursaYıldırımÖzgür Erdursun
15- ErzincanTercanKargınEsra Polat
16- ErzurumBüyükşehirMehmet Sait Şimşek
17- ErzurumKöprüköyHüseyin Hanoğlu
18- ErzurumPasinlerUğurhan Göksu
19- ErzurumOlurFerudun Kaplan
20- ErzurumHorasanMedeni Kılıçer
21- ErzurumOltuHakan Zengin
22- ErzurumÇatMahmut Edebali
23- ErzurumTortumÖmer Dürlü
24- ErzurumNarmanBirkan Külekci
25- ErzurumPazaryoluBilal Güven
26- ErzurumUzundereYaşar Ergün
27- EskişehirSarıcakayaŞafak Atay
28- GümüşhaneTorulAli Osman Araz
29- HatayErzinÖkkeş Elmasoğlu
30- HatayDefneİbrahim Güzel
31- HatayİskenderunYılmaz Şahutoğlu
32- HataySamandağRefik Eryılmaz
33- İstanbulKüçükçekmeceKemal Çebi
34- İstanbulBeyoğluAlper Taş
35- İstanbulŞişliMuammer Keskin
36- İstanbulKadıköyŞerdil Dara Odabaşı
37- İzmirBucaSuat Nezir
38- KahramanmaraşDulkadiroğluAyhan Çiftarslan
39- KaramanMerkezAkçaşehirAbdullah Yeşildaş
40- KırıkkaleDeliceÇerikliMustafa Delice
41- KonyaKadınhanıVeli Köleli
42- KütahyaTavşanlıBalıköyEmre Aydın
43- KütahyaTavşanlıKuruçayFiliz Özata
44- KütahyaTavşanlıFisun Aktakka Yıldız
45- KütahyaTavşanlıTepecikNurullah Öztürk
46- KütahyaTavşanlıTunçbilekSerkan Kılıç
47- MalatyaArapgirHaluk Cömertoğlu
48- MalatyaYeşilyurtErkan Özgün
49- MersinErdemliHüseyin Serin
50- MersinAkdenizSabit Yelkovan
51- MuşMerkezTansu Saraç
52- NiğdeÇamardıOsman Okcu
53- SakaryaArifiyeMuzaffer Cebeci
54- SivasGölovaMustafa Şengül
55- ŞanlıurfaCeylanpınarMehmet Emin Çağra
56- ŞırnakMerkezOsman Can
57- ŞırnakBeytüşşebapZahit Aykut
58- ŞırnakKasrikNedim Bilik
59- ŞırnakSilopiCemal Cengiz
60- ŞırnakBalverenAhmet Ertak
61- TokatSulusarayMemet Alkan
62- TokatMerkezÇamlıbelSerhat Evcimen
63- TokatTurhalHasan Yücel Resuloğlu
64- TunceliÇemişgezekAli Rıza Özçelik
65- VanMuradiyeYavuz Demir
66- YozgatÇekerekÖzükavakOsman Aslan
67- YozgatSaraykentKazım Can
68- YozgatSarıkayaKarayakupAli Sonkur
69- YozgatSorgunAraplıAli Büyükerdoğan
70- YozgatSorgunEymirDursun Tekbaş
71- YozgatSorgunYeniyerAdem Soylu
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