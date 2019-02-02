CHP PM toplantısı sona erdi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "CHP, barınmadan kentsel dönüşüme, ulaşımdan sosyal hizmetlere, tarımdan gıdaya ve kooperatifleşmeye kadar, gündelik yaşamımıza ilişkin her alanda, sürdürülebilir, adil, hayat kalitesini arttıran politikalar uygulayacak." dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yerel seçim gündemi ile toplandı.

Toplantı 6 saat sürerken biri büyükşehir olmak üzere 71 aday belirlendi. CHP'de bugün belirlenen adaylarla açıklanan toplam sayı 18'i büyükşehir, 38'i il olmak üzere 902'ye ulaştı. PM, kalan yerlerde aday belirlenmesi için MYK'ye yetki verdi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Torun, bugünkü PM ile belediye başkan adaylarını büyük oranda açıklamış olduklarını söyledi.

Bugün bir büyükşehir ve 2'de il adayını tespit ettiklerini dile getiren Torun, Erzurum Büyükşehir adaylarının Mehmet Sait Şimşek, Muş adaylarının Tansu Saraç, Şırnak adaylarının ise Osman Can olduğunu bildirdi.

İstanbul Beyoğlu ilçe Belediye Başkan adaylarının Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Alper Taş olduğunu belirten Torun, Küçükçekmece adaylarının Kemal Çebi olduğunu kaydetti.

Torun, "Kadıköy'de bildiğiniz gibi Şerdil Dara Odabaşı’nı bugün teknik açıdan tekrar oyladık ve tartışmayı sonlandırdık.Şişli adayımız ise Sayın Muammer Keskin, İzmir’den ise Buca Belediye Başkan adayımız Sayın Suat Nezir oldu." dedi.

CHP'nin Genel Başkanı, MYK'si ve Parti Meclisi ile demokrasi dersi verdiğini ifade eden Torun, şöyle konuştu:

"Parti yönetimimiz halkın içinden süzülüp gelen birbirinden değerli adaylarımız arasından en iyisini seçmek için titizlikle çalıştı. CHP'de fikrini söyleyemeyen, fikriyle partisine katkıda bulunamayan hiç kimse yok.Yerel Seçim Bildirgemizde yer alacak olan ilkelerimizi hayata geçirmek için yerel iktidarı tüm ülkede kuracağız.AK Parti’de de şüphesiz fikri olan insanlar var ama orada kimse fikrini söyleyemez. Orada her şey bir kişinin iki dudağından çıkacak söze bağlıdır. İşte bu kişi şimdi çıkmış 25 yıldır İstanbul’u, 16 yıldır da Türkiye’yi yönetmiyormuş gibi İstanbul’un ve diğer kentlerin sorunlarını çözmek için oyumuzu istiyor.AK Parti Genel Başkanı, sanki İstanbul ve neredeyse tüm kentler AK Partili belediye başkanlarınca mahvedilmemiş gibi yayınladığı manifestoda yatay mimariden, parklardan, yeşil alanlardan, çevrecilikten, sosyal belediyecilikten bahsediyor.AK Parti Genel Başkanı, sanki partisi ilk kez belediye başkanlığı seçimine giriyormuş gibi bir manifesto açıkladı. Bu söylediklerini yıllardır gerçekleştirmemek için elini tutan mı vardı? Yıllardır neredeydin?"

CHP'nin istihdam yaratan, hayat pahalılığını ortadan kaldıran, dirençli ve üretken bir ekonominin kurucu gücü olduğunu ileri süren Torun, CHP’li belediyelerin barınma, gıda, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi gündelik hayatta ihtiyaç duyulan tüm alanlarda, daha kaliteli hizmeti daha düşük fiyata sağlayacağını söyledi.

Torun, CHP’li belediyelerin kentlerin karşılaştırmalı üstünlüklerini dikkate alarak, yerel kalkınmayı sağladığını ifade ederek, parti olarak katma değeri yüksek ve istihdam yaratan projelere öncelik verdiklerini, bu yüzden CHP’li şehirlerin dünya çapındaki araştırmalarda Türkiye'nin en yaşanılası şehirleri olarak listelere girdiğini belirtti.

CHP'li belediyelerde şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını yerelden başlayarak tüm ülkede hakim kılacaklarını dile getiren Torun, şunları kaydetti:

"Teknolojinin sağladığı olanakları şeffaf ve demokratik yönetim için kullanacağız.Belediyeler çevreyi koruyan, ortak zenginliklerimizi geliştiren kurumlardır.Kentlerimiz, ortak zenginliklerimizin, bir arada huzur ve adalet içerisinde yaşamamızın kaynağıdır. Ortak zenginliklerimizi tahrip eden, yurttaşların hayati önceliklerini karşılamayan kentsel politikalar sürdürülemez. CHP, barınmadan kentsel dönüşüme, ulaşımdan sosyal hizmetlere, tarımdan gıdaya ve kooperatifleşmeye kadar, gündelik yaşamımıza ilişkin her alanda, sürdürülebilir, adil, hayat kalitesini arttıran politikalar uygulayacak. Herkes için mutlu hayatın şehirlerini, gelecek kuşaklara huzur içerisinde bırakabileceğimiz bir çevreyi, yerel yönetim politikalarımızla oluşturacağız.CHP'li belediyelerde, şehrin ihtiyaçlarını karşılamayan büyük bütçeli projeler uygulanmayacak. CHP’li belediyelerde yurttaşların taleplerine dayanan, sürdürülebilir ve hayatı ucuzlatan politikalar uygulanacak. Yurttaşların vergileriyle sadece küçük bir azınlığı zenginleştiren işler yapılmayacak. Şehrin rant alanları küçük ve imtiyazlı bir gruba teslim edilmeyecek."

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Torun, bir soru üzerine CHP PM'nin bundan sonra kalan yerlerde adayların belirlenmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verdiğini açıkladı. Verilen yetkinin kapsam alanının sorulması üzerine Torun, "Sadece açıklanmayan yerlerle ilgili." dedi.

PM'de İzmir'in Bayraklı ilçesi adayı konusunda tartışma yaşandığı iddialarına ilişkin Torun, "Bayraklı ile ilgili PM'miz özgür bir şekilde tartışmıştır. CHP sosyal demokrat bir partidir. Bu tartışma dışarıya bir kavga gibi anlatılmasın, bütün PM üyelerimiz düşüncelerini özgürce söylemektedir. Her bir belediyemiz her yönüyle değerlendirilmektedir ve bu çerçevede görüşler oluşmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

- Bayraklı tartışması

CHP PM'de İzmir ilçeleri tartışılırken, MYK'den gelen listede Bayraklı olmamasına rağmen bazı üyeler imza toplayarak PM üyesi Erdal Aksünger'in adaylığının oylanmasını ve bunun da kapalı oylama şeklinde yapılmasını talep etmesi tartışmalara neden oldu.

Bunun usul açısından yanlış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, PM'ye bir süre ara verdi. Kılıçdaroğlu, MYK üyeleriyle bir araya gelirken, Bayraklı için açık oylama yapılması kararı alındı. Bunun üzerine Bayraklı adaylığı için önerilen Aksünger'in adaylığının geri çekildiği öğrenildi.

CHP PM'de bugün belirlenen 71 belediye başkan adayı şu şekilde:

1- AdanaSeyhanAkif Kemal Akay

2- AdanaYüreğirKamuran Karaca

3- AfyonkarahisarHocalarVeli Aydoğmuş

4- AfyonkarahisarİhsaniyeGazlıgölMuhammer Dede

5- AfyonkarahisarİhsaniyeKayıhanKadir Temiz

6- AfyonkarahisarİhsaniyeYaylabağıRamazan Tetik

7- AnkaraAyaşAli Başkaraağaç

8- AnkaraHaymanaHacı Aysu

9- AnkaraÇubukCan Kaderoğlu

10- AntalyaAksekiErdoğan Erdoğan

11- BilecikMerkezBayırköyHüseyin Kaygısız

12- BilecikMerkezVezirhanErcan Öztürk

13- BoluGöynükNecdet Yıldıran

14- BursaYıldırımÖzgür Erdursun

15- ErzincanTercanKargınEsra Polat

16- ErzurumBüyükşehirMehmet Sait Şimşek

17- ErzurumKöprüköyHüseyin Hanoğlu

18- ErzurumPasinlerUğurhan Göksu

19- ErzurumOlurFerudun Kaplan

20- ErzurumHorasanMedeni Kılıçer

21- ErzurumOltuHakan Zengin

22- ErzurumÇatMahmut Edebali

23- ErzurumTortumÖmer Dürlü

24- ErzurumNarmanBirkan Külekci

25- ErzurumPazaryoluBilal Güven

26- ErzurumUzundereYaşar Ergün

27- EskişehirSarıcakayaŞafak Atay

28- GümüşhaneTorulAli Osman Araz

29- HatayErzinÖkkeş Elmasoğlu

30- HatayDefneİbrahim Güzel

31- HatayİskenderunYılmaz Şahutoğlu

32- HataySamandağRefik Eryılmaz

33- İstanbulKüçükçekmeceKemal Çebi

34- İstanbulBeyoğluAlper Taş

35- İstanbulŞişliMuammer Keskin

36- İstanbulKadıköyŞerdil Dara Odabaşı

37- İzmirBucaSuat Nezir

38- KahramanmaraşDulkadiroğluAyhan Çiftarslan

39- KaramanMerkezAkçaşehirAbdullah Yeşildaş

40- KırıkkaleDeliceÇerikliMustafa Delice

41- KonyaKadınhanıVeli Köleli

42- KütahyaTavşanlıBalıköyEmre Aydın

43- KütahyaTavşanlıKuruçayFiliz Özata

44- KütahyaTavşanlıFisun Aktakka Yıldız

45- KütahyaTavşanlıTepecikNurullah Öztürk

46- KütahyaTavşanlıTunçbilekSerkan Kılıç

47- MalatyaArapgirHaluk Cömertoğlu

48- MalatyaYeşilyurtErkan Özgün

49- MersinErdemliHüseyin Serin

50- MersinAkdenizSabit Yelkovan

51- MuşMerkezTansu Saraç

52- NiğdeÇamardıOsman Okcu

53- SakaryaArifiyeMuzaffer Cebeci

54- SivasGölovaMustafa Şengül

55- ŞanlıurfaCeylanpınarMehmet Emin Çağra

56- ŞırnakMerkezOsman Can

57- ŞırnakBeytüşşebapZahit Aykut

58- ŞırnakKasrikNedim Bilik

59- ŞırnakSilopiCemal Cengiz

60- ŞırnakBalverenAhmet Ertak

61- TokatSulusarayMemet Alkan

62- TokatMerkezÇamlıbelSerhat Evcimen

63- TokatTurhalHasan Yücel Resuloğlu

64- TunceliÇemişgezekAli Rıza Özçelik

65- VanMuradiyeYavuz Demir

66- YozgatÇekerekÖzükavakOsman Aslan

67- YozgatSaraykentKazım Can

68- YozgatSarıkayaKarayakupAli Sonkur

69- YozgatSorgunAraplıAli Büyükerdoğan

70- YozgatSorgunEymirDursun Tekbaş

71- YozgatSorgunYeniyerAdem Soylu





