CHP PM toplantısı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Mersin'de ise Vahap Seçer büyükşehir belediye başkan adayımız oldu." dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yerel seçim gündemi ile toplandı.

Torun, PM sonrası düzenlediği basın toplantısında bugün 102 il, ilçe ve belde belediye başkan adayının onaylandığını belirtirken, toplamda 630 adayı belirlediklerini bildirdi.

Tüm adayları yerel örgütler, milletvekilleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve seçmenlerin görüşleri ile belirlediklerini ifade eden Torun, "Adaylarımız arasında, 4 büyükşehir ve 4 il var. Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Mersin'de ise Vahap Seçer büyükşehir belediye başkan adayımız oldu." dedi.

Bayburt'ta Kağan Eraslan, Bitlis'te Burhan Küsem, Iğdır'da Sözer Sayan, Kütahya'da ise Eyüp Kahveci'nin belediye başkan adayları olduğunu aktaran Torun, şöyle devam etti:

"Biz, sarayın yaptığı gibi belediye başkan adaylıklarına istediğimiz zaman görevden alabileceğimiz memurlar atamıyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin görüşüyle belirlediğimiz isimleri seçmenin karşısına çıkarıyoruz. Onları halka emanet ediyoruz. Gerektiğinde görevden alma yetkisinin de sadece seçmende olması gerektiğini düşünüyoruz. Kendimizi milletin yerine koymuyoruz, onun teveccühüne bırakıyoruz. Adayların seçilmek üzere bir yarışa girdiklerine inanarak yapıyoruz bunu.

Seçim yarışının adil, demokratik ve eşit şartlarda geçmesi gerek. Adil ve eşit bir yarışı kazanamayacaklarının telaşıyla aday belirleme işlerinde siyasi ahlaksızlıktan hukuksuzluğa, kamu kaynaklarını kullanmadan medyayı baskı altına almaya kadar her yola başvuruyorlar. Aynı anda hem meclis başkanlığı hem de belediye başkan adaylığını içine sindirebiliyorlar. Hepimizin Cumhurbaşkanı, hepimizin Meclis Başkanını toplumun bir kesiminin adına karşımıza çıkarıyor ve ikisi de aynı anda hem cumhurun başkanı hem partinin başkanı hem meclisin başkanı hem belediyenin başkanı olmaya çalışıyor. Çünkü seçimi kazanamayacaklarını anlayanlar, ellerindeki yetkiyi bırakmıyor, geri dönüş kapısını kapatmıyor."

AK Parti'nin "şehir müdürü adayı" belirlediğini ileri süren Torun, iktidarın, seçmenden kendisinin istediği zaman görevden alabileceği isimlere onay vermelerini istediğini savundu.

Bu durumun sadece adaya değil, seçmene de saygısızlık olduğunu iddia eden Seyit Torun, "AK Parti bir yandan da 16 yıldır iktidarda değilmiş gibi yıllardır şehirleri kendisi yönetmiyormuş gibi açıklamalarda bulunuyor. Örneğin Başkent Ankara'mızın adayı Özhaseki sanki bu kötü yönetimde sorumluluğu yokmuş gibi seçilirse daha iyi belediye başkanlığı yapacağını söyledi. Galiba Özhaseki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğunu çoktan unutmuş." diye konuştu.

Torun, şöyle devam etti:

"Biz bu yarışı bir kavgaya çevirmeyeceğiz. Çünkü milletin büyük sorunları var. AK Parti kavga çıkararak, ortalığı karıştırarak, tozu dumana katarak gerçekleri saklamaya çalışıyor. 31 Mart seçimlerine giderken hakikatimiz şudur; millet hayat pahalılığı altında eziliyor. Devletin tüm kaynaklarını seçime seferber ediyorlar, cezaları siliyor, borçları erteliyorlar. Yine de hayat pahalılığını engelleyemiyorlar. Bebeklerin mamalarından, çocukların eğitimlerine, sağlıktan pazara her etiket el yakıyor. Millet yoksullaşıyor. İşsizlik kaygısı tavan yapmış durumda. Herkes seçimden sonra içine düşeceği büyük yıkımın korkusu içinde. AK Parti bu hakikati saklıyor. Bunun için kavga çıkarıyor, gürültü çıkarıyor. Bizim sesimizi değil, milletin sesini bastırmaya çalışıyor. Duyulmasını istemediği ses bizim sesimiz değil, milletin sesi. Milletin refah isteyen sesi. Milletin adalet isteyen sesi. Milletin demokrasi isteyen sesi. Biz, CHP olarak adaylarımızı demokratik yollarla çıkarıyoruz. Kararları ortak akıl ve istişare ile alıyoruz. Kimsenin kaderini kimsenin iki dudağı arasına terk etmiyoruz. Adaylarımızı Ak Parti ile kavgaya hazırlamıyoruz. Kazandığımız şehirlerde hayatı ucuzlatacak projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz."

Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Torun, "İzmir Büyükşehir ve diğer adayları ne zaman açıklayacaksınız?" sorusu üzerine, "Ocak ortasında tekrar bir PM yapacağız. Bu PM'de de birçok şehrimizin yanı sıra İzmir ve İstanbul ilçeleri de olabilir." dedi.

Mersin'de daha önce Serdal Kuyucuoğlu'nun adının geçtiği hatırlatılarak, "Vahap Seçer sürpriz mi oldu?" sorusu üzerine ise Torun, "Sürpriz değil, biz değerlendirmelerimizi kente giden heyetlerin raporları, yapılan anketler, belli verilerin ışığında değerlendirdik. Aday ikiye indirgenmişti, sonuçta Vahap Seçer oldu." dedi.

CHP'nin açıkladığı 102 aday şöyle:

1- Bursa Büyükşehir Mustafa Bozbey (Nilüfer Belediye Başkanı)

2- Kahramanmaraş Büyükşehir Ali Öztunç (Milletvekili)

3- Mersin Büyükşehir Vahap Seçer

4- Van Büyükşehir Nurettin Beyaz

5- Bayburt merkez Kağan Eraslan

6- Bitlis merkez Burhan Küsem

7- Iğdır Merkez Sözer Sayan

8- Kütahya Merkez Eyüp Kahveci

9- Adana Ceyhan Kadir Aydar

10- Adana Pozantı Şenol Eroğlu

11- Adana Yumurtalık Erdinç Altıok

12- Adıyaman Gölbaşı İskender Yıldırım

13- Adıyaman Besni /Kesmetepe Hasan Koca

14- Afyonkarahisar Sinanpaşa /Taşoluk Bayram Yavuz

15- Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Şükrü Turan

16- Afyonkarahisar Sinanpaşa Harun Güner

17- Ağrı Diyadin Abidin Yenigün

18- Ağrı Patnos Dedeli Muzaffer Yıldız

19- Ağrı Eleşkirt Yılmaz Polat

20- Amasya Göynücek Nurten Erdem

21- Amasya merkez Ziyaret Mehmet Geçgel

22- Ardahan Göle Özel Özen

23- Artvin Hopa Taner Ekmekçi

24- Artvin Şavşat Nihat Acar

25- Artvin Murgul Erkan Şeyhoğlu

26- Bartın merkez Kozcağız Meliha Okutay

27- Bayburt Demirözü Muhammet Yeşil

28- Bingöl Genç Serhat Nazlı

29- Bitlis merkez Yolalan Yunus İşik

30- Bursa Nilüfer Turgay Erdem

31- Bursa Mudanya Hayri Türkyılmaz (Mevcut)

32- Denizli Merkezefendi Şeniz Doğan

33- Diyarbakır Kayapınar Mustafa Akyüz

34- Diyarbakır Lice Tarık Akdemir

35- Diyarbakır Yenişehir Abdurrahman Berat Aktaş

36- Diyarbakır Dicle Nasır Aydın

37- Diyarbakır Ergani Hasan Kılıç

38- Diyarbakır Kulp Mehmet İhsan Sancar

39- Edirne Keşan Yenimuhacır Recep Ordu (Mevcut)

40- Edirne İpsala Yenikarpuzlu Tevik Şahinbaş

41- Edirne Enez Özkan Günenç

42- Erzincan Tercan Çadırkaya Çetin Özbey

43- Erzurum Şenkaya Gençay Uğraş

44- Eskişehir Alpu Gürbüz Güller

45- Eskişehir Çifteler Zehra Konakçı

46- Eskişehir İnönü İsmail Karaköse

47- Eskişehir Mihalıççık Haydar Çorum

48- Eskişehir Seyitgazi Uğur Tepe

49- Eskişehir Sivrihisar Habil Dökmeci

50- Gaziantep İslahiye Mustafa Köse

51- Gümüşhane Kürtün Mahmut Çağlayan

52- Karabük Safranbolu Elif Köse

53- Karabük Ovacık Hidayet Kasımoğlu

54- Karaman Ayrancı Ramazan Delice

55- Karaman Başyayla Ahmet Alper

56- Karaman Merkez Akçaşehir Mustafa Balta (Mevcut)

57- Karaman Sarıveliler Göktepe Mustafa Doğan

58- Kastamonu İnebolu Faruk Öz

59- Kayseri Akkışla Mustafa Güner

60- Kayseri Hacılar Ahmet Turan Oğuz

61- Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Ertuğrul Çamlıca

62- Kırklareli Babaeski Alpullu Saim Kırcı (Mevcut)

63- Kırklareli Pınarhisar Münir Çapkur

64- Kocaeli Körfez Bozkurt Uslu

65- Kütahya Aslanapa Ali Kısa

66- Manisa Salihli Mazlum Nurlu

67- Muş Hasköy Düzkışla Hamdullah Kasak

68- Nevşehir Avanos Özkonak Ahmet Uyulur

69- Niğde Merkez Konaklı Derviş Kar

70- Niğde Merkez Değirmenli Seyrani Can

71- Niğde Merkez Edikli Metin Öztürk

72- Niğde Merkez Orhanlı Cuma Sayın

73- Niğde Merkez Sazlıca Ali Belek

74- Sakarya Kaynarca Nalan Akçay

75- Samsun Tekkeköy Tansu Çıkış

76- Samsun Havsa Mehtap Yeşilbaş

77- Siirt Pervari Şevket Baytekin

78- Siirt Kurtalan Kayabağlar Bedel Kasımoğlu

79- Siirt Baykan Atabağı Muammer Canbulat

80- Sivas Kangal Gökhan Emen

81- Şırnak Cizre Rıdvan Çiçek

82- Şırnak İdil Fikret Ağırman

83- Şırnak Uludere Uzungeçit Ramazan Karasu

84- Şırnak Silopi Görümlü Muhsin Özdemir

85- Şırnak Silopi Çalışkan Hasan Mete

86- Şırnak Güçlükonak Fındık Nezir Enücük

87- Tekirdağ Şarköy Alpay Var

88- Tekirdağ Hayrabolu Fehmi Altayoğlu (Mevcut)

89- Tekirdağ Muratlı Nebi Tepe (Mevcut)

90- Tekirdağ Ergene Rasim Yüksel (Mevcut)

91- Tekirdağ Süleymanpaşa Mehmet Ekrem Eşkinat (Mevcut)

92- Tekirdağ Çorlu Ahmet Sarıkurt (Mevcut)

93- Tokat Almus Gölgeli İbrahim Karahan (Mevcut)

94- Tokat Almus Kınık Güven Arslan

95- Trabzon Sürmene Yaşar Emin

96- Trabzon Ortahisar Mehmet Salih Akyüz

97- Uşak Karahallı Muhammet Coğuplugil

98- Van Erciş Ekrem Uçak

99- Van Edremit İdris Takva

100- Yozgat Sorgun Bahadın Bülent Atakul

101- Yozgat Aydıncık Baydiğin Mehmet Güneş

102- Zonguldak Kilimli Gelik İlker Çoban