CHP PM pazartesi toplanacak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazartesi günü toplanacak CHP Parti Meclisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri değerlendirilecek

ANKARA (AA) - CHP Parti Meclisi (PM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazartesi günü toplanacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, pazar günü gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonrası bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. MYK'de, genel başkan yardımcıları İstanbul seçimine ilişkin dar kapsamlı değerlendirmelerini Kılıçdaroğlu'na sunarken, seçimin geniş kapsamlı ele alınması için de pazartesi günü PM'nin toplanması kararlaştırıldı. PM'nin, milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de katılımı ile pazartesi günü saat 10.00'da parti genel merkezinde toplanacağı bildirildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.