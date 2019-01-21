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CHP PM 27 Ocak'ta toplanıyor

CHP Parti Meclisi, yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 27 Ocak Pazar günü parti genel merkezinde toplanacak

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:31
CHP PM 27 Ocak'ta toplanıyor

ANKARA (AA) - CHP Parti Meclisi (PM), yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 27 Ocak Pazar günü toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.00'te başlayacak.

Toplantıda, parti içi tartışmaların yaşandığı İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı ile bazı il ve ilçe adaylarının netleşmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar 6 Parti Meclisi (PM) toplantısı düzenleyen CHP, 16'sı büyükşehir, 28'i il olmak üzere 698 belediye başkan adayını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:31
  1. belediye başkan adayları
  2. CHP Parti Meclisi
  3. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
  4. PM

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