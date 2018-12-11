CHP PM 24 Aralık'ta toplanacak

ANKARA (AA) - Yerel seçim hazırlıkları kapsamında bugüne kadar 464 adayını belirleyen CHP'de, Parti Meclisi (PM) yeni adayları belirlemek üzere 24 Aralık Pazartesi günü yeniden toplanacak.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı.

Parti genel merkezindeki toplantıda, yerel seçim hazırlıkları değerlendirildi.

Bugüne kadar düzenlenen 3 ayrı PM'de 464 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de, PM'nin 24 Aralık Pazartesi günü yeniden toplanması kararlaştırıldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak PM'de, CHP'nin çok sayıda adayını daha açıklaması bekleniyor.

CHP MYK'de İYİ Parti ile yapılan ittifak görüşmelerine ilişkin bilgi paylaşımında da bulunuldu.

- Çocuk istismarına yönelik çalışma

MYK'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çocuk istismarı olaylarına karşı çalışma yapılması talimatı verdi.

Bu konuda Ar-Ge Bilim Yönetim ve Kültür Platformu Genel Başkan Yardımcılığı görevlendirilirken, hazırlanması istenen politika notunda, çocuk istismarlarının önlenmesine yönelik yapılabileceklerin ele alınması istendi.

Toplantıda, Sözcü gazetesine yönelik hazırlanan iddianame de görüşülürken, yargılama sürecinde gazeteye destek olunması yönünde karar alındı.