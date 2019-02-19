Hazımsız CHP petrol arama çalışmalarına da karşı çıktı

Türkiye Ege ve Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bunun için önemli yatırımlar ve hamleler yapıldı.

Bölgede etkin olmak isteyen başka unsurlarla da rekabet halinde olan Türkiye'nin bu çabası çok önemli.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, her fırsatta doğalgaz ve petrol arama çalışmalarından vazgeçilmeyeceğinin altını çiziyor. Türkiye'nin bu kararlı duruşu dış ülkeleri rahatsız ettiği gibi CHP'yi de rahatsız etmiş olmalı.

"Çok para harcanıyor"

Vatandaş üzerinde tasarruf tedbirleri uygulanırken, Akdeniz’de arama çalışması yapan bir geminin günlük maliyetinin yaklaşık 50 bin dolar olduğunu ifade eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır arama çalışmalarının durdurulmasını istedi.

Akdeniz’de, toplamda 6 yerde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapılacağının kamuoyunda konuşulduğunu belirten Başarır; "Erdemli ve Alanya kuyularından anlaşılacağı üzere diğer kuyulardan da bir sonuç alınamaması durumda toplamda tüm maliyetler hesaplandığında, yaklaşık 2 milyar doların Akdeniz’in derin sularına gömülecektir" dedi.