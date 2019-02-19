0553 313 94 23

Hazımsız CHP petrol arama çalışmalarına da karşı çıktı

Bütün dünyada şer güçlere karşı amansız mücadelesini sürdüren Türkiye, içerde de CHP tipi muhalefetle karşı karşıya olmanın zorluğunu yaşıyor. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır petrol arama çalışmalarının durdurulmasını istedi.

19 Şubat 2019 Salı 08:28
Hazımsız CHP petrol arama çalışmalarına da karşı çıktı

Türkiye Ege ve Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bunun için önemli yatırımlar ve hamleler yapıldı.

Bölgede etkin olmak isteyen başka unsurlarla da rekabet halinde olan Türkiye'nin bu çabası çok önemli.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, her fırsatta doğalgaz ve petrol arama çalışmalarından vazgeçilmeyeceğinin altını çiziyor. Türkiye'nin bu kararlı duruşu dış ülkeleri rahatsız ettiği gibi CHP'yi de rahatsız etmiş olmalı.

"Çok para harcanıyor"

Vatandaş üzerinde tasarruf tedbirleri uygulanırken, Akdeniz’de arama çalışması yapan bir geminin günlük maliyetinin yaklaşık 50 bin dolar olduğunu ifade eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır arama çalışmalarının durdurulmasını istedi.

Akdeniz’de, toplamda 6 yerde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapılacağının kamuoyunda konuşulduğunu belirten Başarır; "Erdemli ve Alanya kuyularından anlaşılacağı üzere diğer kuyulardan da bir sonuç alınamaması durumda toplamda tüm maliyetler hesaplandığında, yaklaşık 2 milyar doların Akdeniz’in derin sularına gömülecektir" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 08:28
  1. Mersin
  2. petrol
  3. chp
  4. akdeniz

YORUM YAZ

  • AK SNİPERAK SNİPER19 dk önce
    yunana çalışan türkiye partisi , fabrika ayarlarında devam
  • SabriSabri36 dk önce
    İnanın bu chp liler çok başarılılar..bizi de alıştırdılar..en azından artık chp lilerin yaptıklarına şaşırmıyoruz..mevzu derin tabi..eğer bu tip yatırımlara para harcanırsa chp lilere kadeh tokuşturma parası kalmaz..beyinler uyuşuk olunca saçmalıklar düşmanlıklar böyle ortaya çıkıyor..sanki diğer ülkeler hokus pokusla petrol buluyorlar..ama bakmak lâzım soylarına..bi rum karışıklığı olabilir..
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU58 dk önce
    BUNLARDAN NE BEKLENİR.TEPKİLERİ NORMAL.AMA SORARSAN ATATÜRKÇÜLER.
  • turkturk1 sa önce
    CHP NIN GOREVI ABD NIN YETISTIRMSIYLE TOPRAKLARI BELEDIYE BASKANLARIN AMILLET VEKILLERINE HARAC RUSVET ALMALAR SEKLINDE ULKEYI BOLMEK GERILETMEK. BAKIN GAMZE ILGEZDI KADIN DONSUZ VEKIL OLDU SIMII DAIRELER KRALICESI. TURKIYEDE ADALAET OLSA SORMAZ MI HESABINIKOCASI AYNI KEMAL AYNIO YUZDEN KARSI CIKARLAR AMACLARI ULKE IICN BIRSEY YAPAK DEGIL. HADI GOSTERSINLER BIR BELEDIYENIN HALK ICIN NE YAPTIGINISADECE PUT.
  • EfrahimEfrahim1 sa önce
    Bu konu hakkında dikkat edilmeli, sonradan kimse kandırıldık demesin. Deniz araştırmaları gerektiği gibi yapılsın, mutlaka vardır. Yok ise araştırmayı yapanlar incelemeden geçirilsin, kolay kolay peşi bırakılmayacak bir konudur.
  • AydınAydın1 sa önce
    Gömülsün lan sana ne? Biz vatandaş olarak razıyız. Sonunu düşünen kahraman olamaz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Halı dokumacılığı kadınlara gelir kapısı oldu
  1. Halı dokumacılığı kadınlara gelir..
  2. Aşı ol, kanserden korun
  3. Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı
  4. Kayseri’de FETÖ’den gözaltına alınan..
  5. Fikret Ünlü kimdir? Fikret Ünlü nerede..
  6. Ankara bürokrasisinden Aksaray ziyareti
  7. Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ..
  8. Taksisinde unutulan çantayı..
  9. Aday listelerinde son saatlere girildi
  10. Gemlik sahiline ölü yunus vurdu
  11. Trump: Bu bir darbe girişimidir!
  12. Fibroderms ile vücut çatlaklarına son..
  13. Siyonistlerin AKSA provokasyonu
  14. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,..
  15. Kaza sonrası ortalık savaş alanına..
  16. Genç girişimcilere 200 bin TL hibe..
  17. Elazığ’da terör operasyonu: 1’i HDP..
  18. İstanbul Emniyeti ile İstanbul Barosu..
  19. Selçuklu Mezarlığı kar altında
  20. Korsan fotoğrafçılık sorunu çözüm..
  21. Aksaray patates ekimi yasaklanmadı
  22. Yanan evden çıkamadı
  23. İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli
  24. FETÖ'nün Jandarma Genel..
  25. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet..
  26. Fiyatı sürekli yükseltiliyordu!..
  27. Sınavda kopya çektiği iddiası ile..
  28. Prens, İngiliz yalakalığında
  29. Kış mevsiminde cilt problemlerine..
  30. Hamilelik sonrası sarkan derilere..
Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun

Günün Karikatürü

19 Şubat 2019
Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı