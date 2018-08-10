CHP parti sözcüsü kim oldu? Son dakika CHP yeni MYK listesi
Kurultay tartışmalarının odağındaki CHP'de son dakika MYK'da yer alan isimler belli oldu. Son dakika CHP MYK'sına göre, Bülent Tezcan'ın yürüttüğü CHP Parti Sözcüsü görevini artık Faik Öztrak yapacak. Oğuz Kaan Salıcı ise parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.10 Ağustos 2018 Cuma 14:27
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yeni MYK'sını belirledi. Parti Sözcülüğüne Faik Öztrak getirildi. Akif Hamzaçebi Genel Sekreterliğe devam ederken, Oğuz Kaan Salıcı ise parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.
İşte CHP'nin yeni yönetimi:
Ar-ge Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel
Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan
Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel
Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz
Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca
Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya
Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü
Gençlik Politikaları: Yunus Emre
Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi
Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek
İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu
İnsan Hakları: Gökçe Gökçen
İşçi Sendikaları- Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba
İşveren Sendikaları/ Kuruluşları- Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu
Kadın Politikaları: Lale Karabıyık
Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı
Tarım Politiları ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal
Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun
Genel Sekreter: M.AKif Hamzaçebi
YORUM YAZ