CHP paniğe kapıldı! Bu neyin korkusu?

AK Parti'nin sistematik oy hırsızlığına itiraz ederek, oyların yeniden sayılması için başvurması CHP'de büyük paniğe neden oldu.

CHP'liler İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak, sayımların tedbiren durdurulması konusunda bir karar aldırttı.

Yüksek Seçim Kurulu kanunlarında ise "sayılmaz durdurulamaz" hükmü yer alıyor. Böyle bir karara rağmen, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı skandal karar sonrası gelen tepkilerle üzerine karar iptal edildi.

AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonrası yaşananlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Fark hızlı bir şekilde azalıyor

"Bu çalışma esnasında gördük ki çok hızlı bir şekilde aradaki fark azalıyor."

CHP paniğe kapıldı

"Bugün maddi hataların düzeltilmesine ilişkin ilçe seçim kurullarına yapmış olduğumuz düzeltme işleminin dışında geçersiz oyların sayımına ilişkin bir de tüm oyların sayımına ilişkin başvuruda bulunduk. Bazıları sayıma karar verdi. Bazı ilçeler de bekletti. İlçe seçim kurullarının özellikle bazı ilçe seçim kurullarının verdiği karar üzerine sayıma başlanılmasının ardından, geçersiz oyların AK Parti lehine yazılmaya başlandığını görünce CHP paniğe kapıldı, soluğu İl Seçim Kurulu'nda aldı. İl Seçim Kurulu da tedbir kararı vererek bu sayımı durdurdu."

"Bir hukukçu olarak il seçim kurulları bugüne kadar herhangi bir tedbir kararı vermemiş bu şekilde. YSK'nın daha önce verdiği karar ve kararlar var. Sayım devam ederken İl Seçim Kurulları durdurma kararı veremez diye."

Bu neyin korkusudur

"Böyle bir tablonun oluşması bizleri hayrete düşürdü. Sormak istiyorum, CHP'ye; Bu kadar acelecilik ne dendir? Bu sayımı asla yaptırmayız şeklindeki çıkışlar neyin korkusudur?"