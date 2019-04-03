0553 313 94 23

CHP paniğe kapıldı! Bu neyin korkusu?

AK Parti'nin oylarının çalındığı İstanbul'da yeniden sayım kararı sonrası, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı 10 binlere düşünce CHP paniğe kapıldı. CHP'liler, İl Seçim Kurulu'na başvurarak, sayımların tedbiren durdurulması konusunda bir karar aldırdı. Yüksek Seçim Kurulu kanununda ise "sayımlar durdurulamaz" hükmü yer almasına rağmen böyle bir kararı aldı ancak daha sonra kararı iptal etti.

03 Nisan 2019 Çarşamba 07:26
CHP paniğe kapıldı! Bu neyin korkusu?

AK Parti'nin sistematik oy hırsızlığına itiraz ederek, oyların yeniden sayılması için başvurması CHP'de büyük paniğe neden oldu.

CHP'liler İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak, sayımların tedbiren durdurulması konusunda bir karar aldırttı.

Yüksek Seçim Kurulu kanunlarında ise "sayılmaz durdurulamaz" hükmü yer alıyor. Böyle bir karara rağmen, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı skandal karar sonrası gelen tepkilerle üzerine karar iptal edildi.

AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonrası yaşananlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Fark hızlı bir şekilde azalıyor

"Bu çalışma esnasında gördük ki çok hızlı bir şekilde aradaki fark azalıyor."

CHP paniğe kapıldı

"Bugün maddi hataların düzeltilmesine ilişkin ilçe seçim kurullarına yapmış olduğumuz düzeltme işleminin dışında geçersiz oyların sayımına ilişkin bir de tüm oyların sayımına ilişkin başvuruda bulunduk. Bazıları sayıma karar verdi. Bazı ilçeler de bekletti. İlçe seçim kurullarının özellikle bazı ilçe seçim kurullarının verdiği karar üzerine sayıma başlanılmasının ardından, geçersiz oyların AK Parti lehine yazılmaya başlandığını görünce CHP paniğe kapıldı, soluğu İl Seçim Kurulu'nda aldı. İl Seçim Kurulu da tedbir kararı vererek bu sayımı durdurdu."

"Bir hukukçu olarak il seçim kurulları bugüne kadar herhangi bir tedbir kararı vermemiş bu şekilde. YSK'nın daha önce verdiği karar ve kararlar var. Sayım devam ederken İl Seçim Kurulları durdurma kararı veremez diye."

Bu neyin korkusudur

"Böyle bir tablonun oluşması bizleri hayrete düşürdü. Sormak istiyorum, CHP'ye; Bu kadar acelecilik ne dendir? Bu sayımı asla yaptırmayız şeklindeki çıkışlar neyin korkusudur?"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 07:26
  1. İstanbul
  2. AK PARTİ
  3. chp
  4. seçim
  5. oy sayımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir'de "Buteflika'ya yakın iş adamı sorgulanmaya başlandı" iddiası
    1. Cezayir'de "Buteflika'ya yakın iş..
    2. CHP panikledi! Bu neyin korkusu böyle
    3. Venezuela’da flaş gelişme!..
    4. O ilçede seçime iptal kararı
    5. ABD'ye "yerel seçim" yanıtı
    6. Bursa'da feci kaza
    7. Tıra çarpan otomobilin sürücüsü araçta..
    8. Guaido’nun dokunulmazlığı kaldırıldı
    9. Otomobil şarampole düştü: 1’i çocuk 6..
    10. Hata yok sistematik hırsızlık var! O..
    11. Dolar düşecek! Dünya devlerinden peş..
    12. Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
    13. Bugün ortalığı ayağa kaldıran CHP..
    14. ABD'den 7 saat sonra bir F-35 kararı..
    15. Uysal'dan o iddialara yanıt
    16. Trump'tan Merkel'e: Sorumluluk alamıyor!
    17. Venezuela’da Guaido’nun dokunulmazlığı..
    18. YSK 7 ilçede oy sayım durdurma..
    19. Kassam Tugaylarından "esir İsrail..
    20. "Körfez krizi ancak müzakereyle..
    21. GÜNCELLEME - İstanbul'da 7 ilçede..
    22. YSK 7 ilçede oy sayım durdurma..
    23. Bartın’da secim kurulu başkanı ile..
    24. Muhtarlık seçimi bitti kavga..
    25. Balıkesir'de tarihi eser operasyonu
    26. Kosova’da Miraç Kandili coşkusu
    27. İtiraz sonrası Bağcılar’da 1304 oy AK..
    28. İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım..
    29. Cezayir Cumhurbaşkanının istifa etmesi
    30. YSK, İstanbul’da oy sayımının tekrar..
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Seçimlerden önce...
    Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Seçimlerden önce...