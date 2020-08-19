CHP Osmaniye milletvekili Baha Ünlü koronavirüse yakalandı
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs siyasi isimlere bulaşmaya devam ediyor. CHP Osmaniye milletvekili Baha Ünlü’nün koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs CHP Osmaniye milletvekili Baha Ünlü’ye bulaştı.
CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek, CHP Osmaniye milletvekili Baha Ünlü'nün koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı.
Yapılan açıklamada, "CHP Osmaniye Milletvekilimiz Sn.Baha Ünlü'nün koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Milletvekilimize, dostumuza acil şifalar diliyor, tedavi sürecini başarı ile tamamlayarak sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadeleri kullanıldı.