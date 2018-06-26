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CHP önünde 'Muharrem İnce' eylemi

Seçimlerinde alınan sonuçlardan memnun olmayan çok sayıda CHP’li, genel merkez binası önünde parti yönetimini protesto ediyor.

26 Haziran 2018 Salı 21:43
CHP önünde 'Muharrem İnce' eylemi

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden örgütlenerek saat 20.00’de CHP Genel Merkezi önüne gelen partililer eylemlerini sürdürüyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin genel başkan olmasını isteyen partililer, parti yönetimini istifaya çağrıyor. Partililer, “Başkan İnce”, “Yönetim istifa”, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam"  sloganları atıyor. Partililer, araçlarından İnce'nin seçim şarkılarını da çalarak, eşlik ediyor.

CHP’nin Elazığ’dan milletvekili seçilen adayı Gürsel Erol da yarın genel merkez binası önünde oturma eylemine başlayacak.

 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 21:43
  1. Elazığ
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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