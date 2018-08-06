CHP'li delegeler genel merkez önünde oturma eylemi başlattı
Muhaliflerin kurultay için topladığı imzalara ilişkin CHP Genel Merkezi henüz bir açıklama yapmazken, bazı delegeler genel merkez önünde oturma eylemi başlattı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:44
CHP yönetiminin, olağanüstü kurultay için toplanan imzalara ilişkin açıklama yapması beklenirken, genel merkez önünde hareketli anlar yaşanıyor
Kurultay için imza veren delegelerden bazıları, olağanüstü kurultayın toplanması talebiyle genel merkez binası önünde oturma eylemi başlattı. Az sayıda delegenin katıldığı eylemin akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi.
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