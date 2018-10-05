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"CHP onu aday gösterirse AK Parti'nin adayı kazanır"

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun, bugünkü köşe yazısında CHP'nin İstanbul adayının Ümit Boyner olması durumunda AK Parti'nin adayının yüzde 70’le kazanacağını savundu.

05 Ekim 2018 Cuma 10:11
"CHP onu aday gösterirse AK Parti'nin adayı kazanır"

Mart yerel seçimlerine az bir süre kala partilerde aday listeleri oluşturulmaya başlandı. CHP’nin İstanbul adayının TÜSİAD'ın eski başkanı Ümit Boyner olacağı konuşulurken, bununla ilgili ilk yorum Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun’dan geldi.

"AK Parti'nin adayı yüzde 70'le kazanır"

Coşkun CHP’nin Boyner’i aday olarak göstermesi durumunda AK Parti’nin adayının yüzde 70’le kazanacağını öne sürdü.

İşte Coşkun’un yazısından o bölüm;

"SAĞDAN soldan kulağıma geliyor.

CHP, İstanbul belediye başkanlığı adaylığı için Ümit Boyner’e teklif götürecekmiş.

Ümit Boyner’in müktesebatından, kişiliğinden, liyakatinden bağımsız olarak söylüyorum:

Böyle bir şey gerçek olursa... AK Parti kimi aday gösterirse göstersin yüzde 70’le kazanır."

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:11
  1. İstanbul
  2. Ahmet Hakan Coşkun
  3. Ümit Boyner
  4. CHP
  5. Hürriyet gazetesi

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