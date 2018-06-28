CHP olağanüstü toplanıyor!

CHP Parti Meclisi, bugün saat 14.00'te disipline sevk edilecek isimlerin görüşülmesi için olağanüstü toplanıyor.

Toplantıda, parti yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve benzer açıklama yapan bazı isimlerin disipline sevk edilip edilmeyeceğine karar verilecek.