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CHP olağanüstü toplanıyor!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti meclisini bugün saat 14.00'te disipline sevk edilecek isimlerin belirlenmesi için olağanüstü toplantıya davet ettiği öğrenildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:16
CHP olağanüstü toplanıyor!

CHP Parti Meclisi, bugün saat 14.00'te disipline sevk edilecek isimlerin görüşülmesi için olağanüstü toplanıyor.

Toplantıda, parti yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve benzer açıklama yapan bazı isimlerin disipline sevk edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 13:16
  1. Elazığ
  2. CHP
  3. parti meclisi
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • mustafamustafa15 sa önce
    Söz de Demokratik güruh, Alın size TEKADAM!!!
  • ahmetahmet15 sa önce
    diktatör is basinda
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