CHP Bodrum'u beton yığınına dönüştürdü!
Yıllardır CHP yönetiminde olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde resmen doğa katledildi. Betonlaşmanın önüne geçilemeyen ilçede yeşil alan yok denecek kadar az.28 Temmuz 2019 Pazar 12:15
Muğla'nın Bodrum ilçesi önemli turizm merkezlerinden birisi. Yaz aylarında nüfusun ikiye katlandığı ilçede, çarpık kentleşmenin önüne bir türlü geçilemedi.
CHP doğayı katletti
CHP yönetimindeki Bodrum'un havadan çekilen görüntüsü, acı bir gerçeği ortaya koydu. İlçede, betonlaşma yüzünden yeşil alanlar yok edildi.
Denize yakın olması için yapılan villalar, ortaya bu çirkin görünümü çıkardı.
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