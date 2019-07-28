0553 313 94 23

CHP Bodrum'u beton yığınına dönüştürdü!

Yıllardır CHP yönetiminde olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde resmen doğa katledildi. Betonlaşmanın önüne geçilemeyen ilçede yeşil alan yok denecek kadar az.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:15
CHP Bodrum'u beton yığınına dönüştürdü!

Muğla'nın Bodrum ilçesi önemli turizm merkezlerinden birisi. Yaz aylarında nüfusun ikiye katlandığı ilçede, çarpık kentleşmenin önüne bir türlü geçilemedi.

CHP doğayı katletti

CHP yönetimindeki Bodrum'un havadan çekilen görüntüsü, acı bir gerçeği ortaya koydu. İlçede, betonlaşma yüzünden yeşil alanlar yok edildi.

Denize yakın olması için yapılan villalar, ortaya bu çirkin görünümü çıkardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:15
  1. Muğla
  2. Bodrum
  3. CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'da fabrikada yangın!
    1. Manisa'da fabrikada yangın!
    2. Akıllı mühimmat "Atom" göreve başlıyor
    3. Bakan Pakdemirli genç veterineri..
    4. Iğdır’da trafik eğitimleri devam ediyor
    5. Meclise sunulan kanun tekliflerinde 3..
    6. Şırnak'ta 2 PKK'lı teröristin etkisiz..
    7. ABD'li politikacı uçan nesnelere..
    8. Önce kurşunladılar sonra kundakladılar
    9. Sıcak hava dalgasıyla nasıl mücadele..
    10. İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 1 gözaltı
    11. Diyarbakırlı kadınlar, ektikleri..
    12. Kendini DEAŞ emiri olarak gösterip..
    13. Abbas Gündüz: "AYM’nin kararı facia..
    14. Yusuf Kaplan'dan AK Parti'ye flaş..
    15. CHP o ilçeyi beton yığınına dönüştürdü!
    16. KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan..
    17. 600 bin Adanalıyı sağlıklı içme suyuna..
    18. İçişleri Bakanlığından ülke genelinde..
    19. Erdemli’de uyuşturucu operasyonu
    20. Filmden esinlendi! 2 yıl içinde 81 il,..
    21. Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye..
    22. Azerbaycan-İran sınırında çatışma: 1..
    23. Manisa'da fabrikada yangın
    24. Otomobil yayla dönüşü uçuruma..
    25. Kuzey Kore’nin alıkoyduğu Rus gemisi..
    26. Yürüme engelli genç akülü tekerlekli..
    27. (Özel Haber) Fabrikasyon ürünler..
    28. Antalya’da merdiven altı üretilen bin..
    29. Fenerbahçe'de 2 sakatlık depremi birden
    30. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...