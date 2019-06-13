CHP neden dardadır? Her uğursuz yerdedir
Gazetemiz okurlarından Hâlis Arlıoğlu 'CHP neden dardadır? Her uğursuz yerdedir' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.13 Haziran 2019 Perşembe 13:03
Genelde dinsizleriz.
Ama dinci geçiniriz.
Ne halt olsa onu yeriz.
Biz laikçi angutlarız.
Sosyalistçe(!)her işimiz.
Bir kelp gibi didişiriz.
Dîne-dindâra ilişiriz.
Biz laikçi angutlarız...
Köşe olduk laiklikten.
Farkımız yok kuduz itten.
Boşandık kazıktan-ipten.
Biz laikçi angutlarız.
İnancımız, laik-töre.
Bölücülük bize göre.
Totem belâmızı vere.
Biz laikçi angutlarız.
YORUM YAZ