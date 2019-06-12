CHP neden dardadır? Her uğursuz yerdedir Gazetemiz okurlarından Hâlis Arlıoğlu, "CHP neden dardadır? Her uğursuz yerdedir" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Hâlis Arlıoğlu/Kuşadası Genelde dinsizleriz. Ama dinci geçiniriz. Ne halt olsa onu yeriz. Biz laikçi angutlarız. <> Sosyalistçe(!)her işimiz. Bir kelp gibi didişiriz. Dîne-dindâra ilişiriz. Biz laikçi angutlarız... <> Köşe olduk laiklikten. Farkımız yok kuduz itten. Boşandık kazıktan-ipten. Biz laikçi angutlarız. <> İnancımız, laik-töre. Bölücülük bize göre. Totem belâmızı vere. Biz laikçi angutlarız.

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