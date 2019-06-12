0553 313 94 23

CHP neden dardadır? Her uğursuz yerdedir

Gazetemiz okurlarından Hâlis Arlıoğlu, "CHP neden dardadır? Her uğursuz yerdedir" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:51
CHP neden dardadır? Her uğursuz yerdedir

Hâlis Arlıoğlu/Kuşadası

Genelde dinsizleriz.

Ama dinci geçiniriz.

Ne halt olsa onu yeriz.

Biz laikçi angutlarız.

<> 

Sosyalistçe(!)her işimiz.

Bir kelp gibi didişiriz.

Dîne-dindâra ilişiriz.

Biz laikçi angutlarız...         

<> 

Köşe olduk laiklikten.

Farkımız yok kuduz itten.

Boşandık kazıktan-ipten.

Biz laikçi angutlarız.

<> 

İnancımız, laik-töre.

Bölücülük bize göre.

Totem belâmızı vere.

Biz laikçi angutlarız.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:51
  1. Hâlis Arlıoğlu
  2. laikçi
  3. Sosyalist

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan Almanya Dışişleri Bakanı Maas'a tepki
    1. İran'dan Almanya Dışişleri Bakanı..
    2. Validen gazetecileri kıskandıran..
    3. Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne..
    4. Şişli'de gündüz vakti silahlı soygun!
    5. Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar..
    6. Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı
    7. Bakır kazanı böyle çaldılar
    8. Tapu senetleri çocuklara sürpriz..
    9. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    10. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    11. Sudan cuntasının tecavüz skandalı
    12. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    13. Kayseri'de iş adamının öldürülmesi..
    14. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    15. Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele..
    16. İşitme Engelliler Avrupa Futbol..
    17. Kan donduran katliam! ‘Siz asıl şöleni..
    18. ‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden..
    19. 2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle..
    20. ANALİZ - ABD'nin Truva atı, Avrupa'da..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!