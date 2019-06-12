CHP neden dardadır? Her uğursuz yerdedir
Gazetemiz okurlarından Hâlis Arlıoğlu, "CHP neden dardadır? Her uğursuz yerdedir" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.12 Haziran 2019 Çarşamba 12:51
Hâlis Arlıoğlu/Kuşadası
Genelde dinsizleriz.
Ama dinci geçiniriz.
Ne halt olsa onu yeriz.
Biz laikçi angutlarız.
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Sosyalistçe(!)her işimiz.
Bir kelp gibi didişiriz.
Dîne-dindâra ilişiriz.
Biz laikçi angutlarız...
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Köşe olduk laiklikten.
Farkımız yok kuduz itten.
Boşandık kazıktan-ipten.
Biz laikçi angutlarız.
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İnancımız, laik-töre.
Bölücülük bize göre.
Totem belâmızı vere.
Biz laikçi angutlarız.
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