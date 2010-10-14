CHP, MYK’da Abant’ı değerlendirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK), güncel iç ve dış gelişmelerle İl Başkanları, Parti Meclisi ve Abant Toplantısı’nı değerlendirdiği bildirildi14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantısının yaklaşık 3.5 saat sürdüğünü belirtti. Okay, MYK’da güncel iç ve dış gelişmeler ile geçen günlerde yapılan İl Başkanları, Parti Meclisi ve Abant Toplantısı’nın değerlendirildiğini kaydetti. Okay toplantıda ayrıca, CHP Ekonomi Komisyonu’nun hazırladığı taslak raporun değerlendirildiğini bildirdi.
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