CHP, MYK’da Abant’ı değerlendirdi

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantısının yaklaşık 3.5 saat sürdüğünü belirtti. Okay, MYK’da güncel iç ve dış gelişmeler ile geçen günlerde yapılan İl Başkanları, Parti Meclisi ve Abant Toplantısı’nın değerlendirildiğini kaydetti. Okay toplantıda ayrıca, CHP Ekonomi Komisyonu’nun hazırladığı taslak raporun değerlendirildiğini bildirdi.