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CHP MYK toplandı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'de belediye meclis üyelikleri listeleri ele alındı- Bir grup CHP PM üyesinin, partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM'nin olağanüstü toplantıya çağrılması talebiyle genel merkeze dilekçe vereceği belirtildi

15 Şubat 2019 Cuma 19:20
CHP MYK toplandı

ANKARA (AA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yerel seçim gündemiyle taplandı.

Parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'de belediye meclis üyelikleri listeleri ele alındı.

CHP Parti Meclisi (PM), son toplantısında aday belirleme yetkisini MYK'ye devretmişti. Yerel seçim adaylarının tamamına yakınını belirleyen CHP'de, kalan belediye meclis üyeleri listelerinin ise pazartesi günü gerçekleştirilecek MYK'de görüşüleceği öğrenildi.

Öte yandan bir grup CHP PM üyesinin, partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM'nin olağanüstü toplantıya çağrılması talebiyle genel merkeze dilekçe vereceği belirtildi.

CHP PM üyesi Selin Sayek Böke, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MYK'ye yetki devri sonrası yaşananlar, başta Maltepe ve Siverek olmak üzere bazı adaylıklar, örgütümüzde ve parti kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır. Bu tartışmalara son vermenin yolu PM'nin toplanmasıdır. PM'nin toplanması dilekçemizi 12 imza ile genel merkezimize vereceğiz." ifadesini kullandı.

Ancak şu ana kadar parti genel merkezine bir dilekçe ulaştırılmadığı kaydedildi.

Dilekçe verilmesi durumunda, tüzük gereği PM'nin bir hafta içinde toplanması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:20
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