CHP Muş belediye başkan adayları | Bulanık Varto CHP adayları açıklandı yerel seçim 2019

CHP 31 Mart 2019 yerel seçimlerde aday göstereceği 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Muş belediye başkan adayları kim? CHP Muş Bulanık belediye başkan adayı kim oldu? Muş CHP Varto belediye başkan adayı kim oldu? CHP Muş Bulanık Sarıpınar belediye başkan adayı kimi gösterdi?

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