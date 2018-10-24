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CHP Muş belediye başkan adayları | Bulanık Varto CHP adayları açıklandı yerel seçim 2019

CHP 31 Mart 2019 yerel seçimlerde aday göstereceği 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Muş belediye başkan adayları kim? CHP Muş Bulanık belediye başkan adayı kim oldu? Muş CHP Varto belediye başkan adayı kim oldu? CHP Muş Bulanık Sarıpınar belediye başkan adayı kimi gösterdi?

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:48
CHP Muş belediye başkan adayları | Bulanık Varto CHP adayları açıklandı yerel seçim 2019

CHP 31 Mart 2019 yerel seçimlerde aday göstereceği 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Muş belediye başkan adayları kim? CHP Muş Bulanık belediye başkan adayı kim oldu? Muş CHP Varto belediye başkan adayı kim oldu? CHP Muş Bulanık Sarıpınar belediye başkan adayı kimi gösterdi?

CHP belediye başkan adayları açıklandı 2019 yerel seçimler CHP aday liste

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:48
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