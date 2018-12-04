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CHP, Muharrem İnce'nin ismini anketlerden siliyor!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP tarafından İstanbul'da yaptırılan anketlerden Muharrem İnce'nin isminin çıkarıldığını iddia etti. Yılman "İstanbul'da yapılan tüm anketlerde diğer isimlerden açık ara önde gelen Muharrem İnce olmasına rağmen ismi çıkarılıyormuş" dedi.

04 Aralık 2018 Salı 09:44
CHP, Muharrem İnce'nin ismini anketlerden siliyor!

Sevilay Yılman, Habertürk'te yayınlanan yazısında "Duyduğumuza göre, CHP'nin İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Sizlerden denk gelen var mı bilmem ben hiç denk gelmedim, anket yapılıyormuş hummalı bir biçimde. Ve bu anketler de bir değil, birkaç firma ile yapılıyormuş" ifadesini kullandı.

"Çok açık söyleyeyim ben inanmadım duyduğum şeye ama bu duyduğum şey CHP'liler arasında o kadar fazla konuşulmaya başlandı ki sizlerle paylaşmayı münasip gördüm. Güya İstanbul'da yapılan tüm anketlerde diğer isimlerden açık ara önde gelen Muharrem İnce olmasına rağmen ismi çıkarılıyormuş. Dedim ya ben inanmadım" diyen Yılman, şöyle devam etti:

Muharrem İnce'nin çıkma olasılığı yok!

" Neden? Çünkü soru şekli belirler sonucu. Eğer CHP adına anket yapan şirketler vatandaşa; 'İstanbul'da CHP'nin adayı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusunu yöneltiyorsa ki doğru ve gerçek sonucu bulmak için sorulması gereken soru da budur- Muharrem İnce'nin adını o anketten silme olasılığı yok. Çünkü birinci mi olur, ikinci mi olur bilemem İnce ismi mutlaka yanıtlar arasında vardır. Ve anketi yapan firmalar da vatandaşın verdiği bu cevabı mutlaka değerlendirmeye katmak zorundadır. Ama Kılıçdaroğlu'nun direktifleri doğrultusunda vatandaşa soru sorarken, önceden belirlenen isimler vatandaşın önüne konuluyorsa. Zaten Muharrem İnce'nin çıkma olasılığı yok! Çünkü aylar evvel kafasında sildiği Muharrem İnce ismini Kemal Kılıçdaroğlu zinhar o listeye koydurtmaz."

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 09:44
  1. İstanbul
  2. Muharrem İnce
  3. CHP
  4. Sevilay Yılman

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