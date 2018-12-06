CHP Muğla ilçeleri belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Muğla ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Dalaman belediye başkan adayı, CHP Datça belediye başkan adayı, Kavalıdere CHP belediye başkan adayı, CHP Menteşe belediye başkan adayı, CHP Milas belediye başkan adayı, CHP Ula belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Muğla ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi