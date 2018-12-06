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CHP Muğla Büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu? 2019 yerel seçim

2019 yerel seçimler yaklaştığı şu günlerde CHP belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP Parti Meclisi aralarında Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayının da bulunduğu bazı illerin beledeye başkan adaylarını son dakika olarak açıkladı. Peki CHP Muğla belediye başkan adayları kim oldu? CHP Muğla Büyükşehir belediye başkan adayı kim? 2019 yerel seçim Muğla CHP belediye başkan adayları 2019

06 Aralık 2018 Perşembe 16:14
CHP Muğla Büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu? 2019 yerel seçim

2019 yerel seçimler yaklaştığı şu günlerde CHP belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP Parti Meclisi aralarında Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayının da bulunduğu bazı illerin beledeye başkan adaylarını son dakika olarak açıkladı. Peki CHP Muğla belediye başkan adayları kim oldu? CHP Muğla Büyükşehir belediye başkan adayı kim? 2019 yerel seçim Muğla CHP belediye başkan adayları 2019

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de Parti Meclisi (PM), 6 Kasım Perşembe günü olağanüstü toplandı. Parti örgütlerinden gelen talep ve anketlerin değerlendirileceği MYK sonrasında, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler PM'ye sunuldu. PM'nin toplantısı sonrasında bazı belediye başkan adayları daha açıklandı. CHP'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı da yer aldı. 

CHP Muğla belediye başkan adayı kim oldu?

CHP Parti Meclisi’nde belirlenen adaylar arasında Muğla belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart  2019 yerel seçimlerde CHP Muğla Büyükşehir belediye başkan adayı Osnab Gürün oldu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:14
  1. CHP Muğla belediye başkan adayı kim oldu?

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