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CHP miting sayısını artırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapacağı miting sayısı 32'ye yükseltildi- Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Denizli, Aydın ve Balıkesir'de ortak miting yapacak- CHP, İstanbul, Ankara, Bursa, Mersin, Hatay ve Adana'da birden fazla miting ve toplantı gerçekleştirecek

26 Şubat 2019 Salı 17:19
CHP miting sayısını artırdı

ANKARA (AA) - MEHMET TOSUN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde yapacağı miting sayısını 32'ye çıkardı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart'taki seçimler öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında bir süredir yapılan çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu, seçime kadar 26 ilde toplam 32 miting gerçekleştirecek.

Mitinglerin 7'si İstanbul'da, 4'ü Ankara'da, 3'ü Bursa, Mersin ve Hatay'da, 2'si ise Adana'da yapılacak. Belirlenen diğer illerde ise Kılıçdaroğlu 1'er miting yapacak.

Mitinglerine yarın Batman'dan başlayacak Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta Bursa'da, 1 Mart'ta Mersin'de, 2 Mart'ta Muğla'da ve 3 Mart'ta da Ankara'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de ortak 3 miting yapacak. Bu kapsamda, 6 Mart'ta Denizli, 7 Mart'ta Aydın, 17 Mart'ta ise Balıkesir'de iki lider vatandaşlara hitap edecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Karadeniz Bölgesi'nde ise Artvin, Ordu ve Giresun'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

Planlamanın, salon toplantıları, mahalle ve ilçe mitingleri şeklinde yapıldığı, Kılıçdaroğlu'nun gittiği şehirlerde mitinglerin yanı sıra ev ve iş yerleri ziyaretleri de yapacağı öğrenildi.

- Mersin'e özel önem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti'nin büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için aday gösteremediği Mersin'e miting programında özel bir yer verildiği belirtildi.

Bu çerçevede 1 Mart'ta Mersin'de olması beklenen Kılıçdaroğlu, 7 ve 16 Mart'ta da Mersinlilerle buluşacak. Gelişmelere göre, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Mersin için de ortak bir miting planlaması yapılacak.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:19
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. miting

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