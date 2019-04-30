CHP Milletvekili Yaşar Tüzün Bozüyük’te

Bilecik Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ardından Başkan Bakkalcıoğlu ile birlikte kapalı pazara teşekkür ziyaretinde bulunanmilletvekili Tüzün Bozüyüklülerle bir araya geldi.

Bilecik CHP Milletvekili Yaşar Tüzün ilk olarak Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Milletvekili Tüzün burada bir süre Başkan Bakkalcıoğlu ile görüşerek fikir alış verişinde bulundu. Ardından Başkan Yardımcıları Ali Şahinoğlu, Mahmut Fındık ve Mehmet Ali Karasu ile degörüşen ve görevlerinde başarılar dileyen milletvekili Tüzün Başkan Bakkalcıoğlu ile birlikte kapalı pazarı ziyaret etti. Kapalı pazarda alış veriş yapan vatandaşlar ve esnaf ile görüşerek destekleri nedeni ile teşekkür eden, esnaflara hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulunan Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlara da hayırlı alış veriş temennisinde bulundu.