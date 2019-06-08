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CHP Milletvekili Kazım Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın (65) cenazesi toprağa verildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:10
CHP Milletvekili Kazım Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın (65) cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra çok sayıda siyasi ve vatandaş katıldı.


CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, bayram tatili için ailesiyle birlikte gittiği Antalya’nın Aksu ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. Memleketi Denizli’ye getirilen Arslan için için, CHP il binasında bugün bir tören düzenlendi. Törenin ardından Arslan’ın cenazesi PAÜ Kampüsü Müftü Ahmet Hulusi Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra çok sayıda siyasi ve vatandaş katıldı. Cenaze namazını Denizli il Müftüsü Mehmet Aşık kıldırdı.


Hayatını kaybeden Kazım Arslan, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’na defnedildi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:10
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