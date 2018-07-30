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Beyin kanaması geçiren CHP milletvekili Erdin Bircan'ın sağlık durumu nasıl? Erdin Bircan kimdir

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, kurultay çalışmaları için gittiği Iğdır’da beyin kanaması geçirdi. Erdin Bircan kimdir? Erdin Bircan sağlık durumu nasıl?

30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:59
Beyin kanaması geçiren CHP milletvekili Erdin Bircan'ın sağlık durumu nasıl? Erdin Bircan kimdir

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, kurultay çalışmaları için gittiği Iğdır’da beyin kanaması geçirdi. Erdin Bircan kimdir? CHP'de kurultay olacak mı merak edilirken, kurultay çalışmaları gerginliklerinin yanında yoğun çalışma temposunu da beraberinde getirdi. Yoğun tempo sonucunda da partide bazı isimlerin hastalanmasına neden oldu. Bunlardan biri milletvekili Erdin Bircan oldu.

Dün saat 15.45’te uçakla Iğdır’a gelen ve burada kurultay delegeleri ile görüşen Erdin Bircan, saat 23.00 sıralarında partililere, "Sabah kahvaltıda buluşmak üzere" dedikten sonra, oteline gitti. Bugün sabah otele gelen partililer, inmediğini gördükleri Bircan’ın kaldığı odasını aradı, ancak cevap alamadı. Bunun üzerine odaya giden görevliler, Bircan’ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdi. Bircan’ı yarı baygın bir halde yerde bulan partililer ve otel görevlileri, 112 Acil’i arayarak yardım istedi. Kısa sürede hastaneye giden sağlık ekibi, Bircan’ı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.  Milletvekili Bircan’ın burada yapılan ilk tedavisinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Bircan, aynı hastanede ameliyata alındı. Hastanede bekleyen CHP Iğdır İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ, doktorlardan gelecek sevindirici bir haberi beklediklerini ifade etti.

ERDİN BİRCAN KİMDİR?

İş insanı Erdin Bircan, 24 Eylül 1959'da Edirne Enez Hasköy'de doğdu. Özel sektörde yöneticilik yaptı. Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Keşan Ticaret Sanayi Odası, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. Bircan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:59
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