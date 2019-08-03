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CHP Milletvekili Arık: "Nitelikli okulları kapatmayın"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Erciyes Üniversitesi içinde faaliyet gösteren Erciyes İlköğretim Okulu’nun kapatılmasıyla ilgili aileler ve öğrencilerle birlikte basın açıklaması yaptı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:14
CHP Milletvekili Arık: "Nitelikli okulları kapatmayın"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Erciyes Üniversitesi içinde faaliyet gösteren Erciyes İlköğretim Okulu’nun kapatılmasıyla ilgili aileler ve öğrencilerle birlikte basın açıklaması yaptı.


Okulun önünde düzenledikleri basın açıklamasında konuşan CHP Milletvekili Arık; nitelikli okulların kapatılmaması gerektiğini ifade ederek; "17 yılda 15 kez değiştirilen bir eğitim sistemi. Okulların ‘nitelikli’ ve ‘niteliksiz’ diye ayrıldığı bir eğitim sistemi. Araştırmaya göre Türkiye Gambiya’nın bile gerisinde 98. sırada. İlkokulda eğitim kalitesi bakımından Ermenistan’ın, Yunanistan’ın, İran’ın gerisinde 94. sırada. Ortaokulda okullaşma bakımından 84. sırada.Kayserimize baktığımız zaman LGS sınavında Din Kültürü’nde 29., yabancı dillerde 39., geneline baktığımız zaman 44. Türkiye’ye, Kayseri’ye yakışmayan bir sistem. Bu okulumuza baktığımız zaman 114 öğrencisinden 14 tanesini fen lisesine, 18 tanesini Anadolu lisesine, 7 tanesini sosyal bilimler lisesine vermiş. Yani hem Kayseri’nin hem Türkiye’nin çok üzerinde. Bilime odaklanmış, özgür düşünen bireylere odaklanmış tam da üniversitenin içerisinde üniversite öğrencilerinden etkilenen öğrencilerin olduğu bir yer. Feryadımız şu, gelin bu okulu kapatmayın. Bu okulun ortaokul bölümünü kapatmayın, çünkü bu okul nitelikli eğitim veren bir okul. Ailelerimizin de öğrencilerimizin de isteği bu. Valimizden, milli eğitim müdürümüzden de tek isteğimiz Kayseri’deki bütün okulları bu standarda çıkartın. Çünkü bu Türkiye’nin üzerinde kaliteli, bilime dayalı eğitim veren bir okulumuz. Velilerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz istemiyor. O zaman derdinize ne oldu, niye en iyi eğitim veren okullardan bir tanesini kapatmak istiyorsunuz? İsyanımız buna, velilerimizin, çocuklarımızın yanındayız. Gelin bu yanlıştan biran önce geçin, vicdanı hür nesiller yetişmesine sizin de katkınız olsun diyoruz" şeklinde konuştu.


Okulda eğitim gören öğrenci ve velileri de okullarından memnun olduklarını, kapanmasını istemediklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:14
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