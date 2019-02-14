CHP Mersin Toroslar ilçesi başkan adayı Süleyman Dalkılıç kimdir?

CHP, ikisi ilçe altısı belde olmak üzere sekiz adayını daha belirledi. Bu çerçevede, Mersin'in açıklanmayan tek ilçesi olan Toroslar'da Mersin Fırıncılar Odası eski başkanı Süleyman Dalkılıç aday gösterildi. Bitlis'in Hizan ilçesinde ise Süleyman Baştürk CHP adayı oldu. Batman'ın Yücebağ beldesinde Yaşar Tuncay, Isparta'nın Hüyüklü beldesinde Halil Görmez, Yozgat'ın Uzunlu beldesinde Okan Yaşar Elbaşı, Zonguldak'ın Gülüç beldesinde Burak Emrah Yapıcı, Ormanlı beldesinde Ayhan Turan, Karaman beldesinde ise Mustafa Kalaycı aday gösterildi. Peki Toroslar'da Mersin Fırıncılar Odası eski başkanı Süleyman Dalkılıç kimdir? Süleyman Dalkılıç nerelidir? İşte Mersin Toroslar ilçesi başkan adayı Süleyman Dalkılıç'ın hayatı...

Cumhuriyet Halk Partisi, Toroslar’ı halkçı belediyecilikle buluşturacak ismi belirledi. CHP’nin Toroslar Belediye Başkan Adayı Süleyman Dalkılıç oldu. Dalkılıç, uzun yıllar Mersin Fırıncılar Odası’nda başkan olarak görev almıştı.

Toroslar 2014 yerel seçim sonuçları

"Mersin'e bahar gelecek"

Toroslar adayının açıklanmasıyla CHP’nin Mersin’in tüm ilçelerindeki adayları belirlenmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanı Adil Aktay da Süleyman Dalkılıç’a başarılar diledi. Aktay şunları ifade etti: “Uzun ve yoğun çalışmaların ardından Mersin’de ilçe belediye başkan adaylarımızın belirlenmesi süreci sona erdi.

Toroslar Belediye Başkan Adayımız olarak Sayın Süleyman Dalkılıç belirlendi. Çok uzun yıllardır Toroslar ilçesinde yaşayan, sevilip sayılan bir isim olan Sayın Dalkılıç, Toroslar’ı halkçı belediyeciliğe kavuşturan isim olacak. Kendisini kutlar, başarılar dilerim. Mersin'in tüm ilçelerinde ve büyükşehir belediyesinde büyük bir başarıya imza atmak için her geçen gün tempomuzu daha artırarak çalışıyoruz. Mersin’e bahar sevgiyle, umutla, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle gelecek."

Süleyman Dalkılıç kimdir?

CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Süleyman Dalkılıç, 1957 yılında Bitlis’te dünyaya geldi. 1977 yılında Tarım Bakanlığı’nda memur olarak başladığı iş hayatında çeşitli kamu kurumlarına bağlı fabrika ve işletmelerde yönetici olarak çalıştı. 1987 yılında Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. 2000 yılında kamudan istifa etti. Gıda sektöründe kurduğu şirketin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Gıdanın yanı sıra akaryakıt, sanayi, inşaat, taşımacılık, hayvancılık ve tarım alanında da çalışmalar yapan Dalkılıç, 2006 yılından itibaren 10 yıl boyunca Mersin Fırıncılar Odası Başkanlığı’nı yürüttü. Kendi isteğiyle görevi bıraktı. Dalkılıç, evli ve beş çocuk babasıdır.

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