0553 313 94 23

CHP Mersin Toroslar ilçesi başkan adayı Süleyman Dalkılıç kimdir?

CHP, ikisi ilçe altısı belde olmak üzere sekiz adayını daha belirledi. Bu çerçevede, Mersin'in açıklanmayan tek ilçesi olan Toroslar'da Mersin Fırıncılar Odası eski başkanı Süleyman Dalkılıç aday gösterildi. Bitlis'in Hizan ilçesinde ise Süleyman Baştürk CHP adayı oldu. Batman'ın Yücebağ beldesinde Yaşar Tuncay, Isparta'nın Hüyüklü beldesinde Halil Görmez, Yozgat'ın Uzunlu beldesinde Okan Yaşar Elbaşı, Zonguldak'ın Gülüç beldesinde Burak Emrah Yapıcı, Ormanlı beldesinde Ayhan Turan, Karaman beldesinde ise Mustafa Kalaycı aday gösterildi. Peki Toroslar'da Mersin Fırıncılar Odası eski başkanı Süleyman Dalkılıç kimdir? Süleyman Dalkılıç nerelidir? İşte Mersin Toroslar ilçesi başkan adayı Süleyman Dalkılıç'ın hayatı...

14 Şubat 2019 Perşembe 21:08
CHP Mersin Toroslar ilçesi başkan adayı Süleyman Dalkılıç kimdir?

CHP, ikisi ilçe altısı belde olmak üzere sekiz adayını daha belirledi. Bu çerçevede, Mersin'in açıklanmayan tek ilçesi olan Toroslar'da Mersin Fırıncılar Odası eski başkanı Süleyman Dalkılıç aday gösterildi. Bitlis'in Hizan ilçesinde ise Süleyman Baştürk CHP adayı oldu. Batman'ın Yücebağ beldesinde Yaşar Tuncay, Isparta'nın Hüyüklü beldesinde Halil Görmez, Yozgat'ın Uzunlu beldesinde Okan Yaşar Elbaşı, Zonguldak'ın Gülüç beldesinde Burak Emrah Yapıcı, Ormanlı beldesinde Ayhan Turan, Karaman beldesinde ise Mustafa Kalaycı aday gösterildi. Peki Toroslar'da Mersin Fırıncılar Odası eski başkanı Süleyman Dalkılıç kimdir? Süleyman Dalkılıç nerelidir? İşte Mersin Toroslar ilçesi başkan adayı Süleyman Dalkılıç'ın hayatı...

Cumhuriyet Halk Partisi, Toroslar’ı halkçı belediyecilikle buluşturacak ismi belirledi. CHP’nin Toroslar Belediye Başkan Adayı Süleyman Dalkılıç oldu. Dalkılıç, uzun yıllar Mersin Fırıncılar Odası’nda başkan olarak görev almıştı.

Toroslar 2014 yerel seçim sonuçları

"Mersin'e bahar gelecek"

Toroslar adayının açıklanmasıyla CHP’nin Mersin’in tüm ilçelerindeki adayları belirlenmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanı Adil Aktay da Süleyman Dalkılıç’a başarılar diledi. Aktay şunları ifade etti: “Uzun ve yoğun çalışmaların ardından Mersin’de ilçe belediye başkan adaylarımızın belirlenmesi süreci sona erdi.

Toroslar Belediye Başkan Adayımız olarak Sayın Süleyman Dalkılıç belirlendi. Çok uzun yıllardır Toroslar ilçesinde yaşayan, sevilip sayılan bir isim olan Sayın Dalkılıç, Toroslar’ı halkçı belediyeciliğe kavuşturan isim olacak. Kendisini kutlar, başarılar dilerim. Mersin'in tüm ilçelerinde ve büyükşehir belediyesinde büyük bir başarıya imza atmak için her geçen gün tempomuzu daha artırarak çalışıyoruz. Mersin’e bahar sevgiyle, umutla, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle gelecek."

Süleyman Dalkılıç kimdir?

CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Süleyman Dalkılıç, 1957 yılında Bitlis’te dünyaya geldi. 1977 yılında Tarım Bakanlığı’nda memur olarak başladığı iş hayatında çeşitli kamu kurumlarına bağlı fabrika ve işletmelerde yönetici olarak çalıştı. 1987 yılında Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. 2000 yılında kamudan istifa etti. Gıda sektöründe kurduğu şirketin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Gıdanın yanı sıra akaryakıt, sanayi, inşaat, taşımacılık, hayvancılık ve tarım alanında da çalışmalar yapan Dalkılıç, 2006 yılından itibaren 10 yıl boyunca Mersin Fırıncılar Odası Başkanlığı’nı yürüttü. Kendi isteğiyle görevi bıraktı. Dalkılıç, evli ve beş çocuk babasıdır.

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna kimdir? | Hamit Tuna kimdir?

Mersin yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim sonuçları Mersin

HDP'nin Mersin mitingi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 21:08
  1. Batman
  2. Karaman
  3. Zonguldak
  4. Yozgat
  5. Isparta
  6. Bitlis
  7. süleyman dalkılıç
  8. süleyman dalkılıç kim
  9. süleyman dalkılıç kimdir
  10. chp mersin toroslar başkan adayı
  11. chp mersin toroslar belediye başkan adayı süleyman dalkılıç
  12. süleyman dalkılıç hayatı
  13. chp mersin
  14. mersin
  15. mersin toroslar
  16. chp mersin adayları
  17. chp mersin yerel seçim 2019
  18. mersin yerel seçim 2019
  19. mersin toroslar yerel seçim 2019
  20. yerel seçim 2019
  21. mersin yerel seçim anket sonuçları
  22. Mersin yerel seçim anket sonuçları 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zincirleme trafik kazası kara yolunu kapattı
    1. Zincirleme trafik kazası kara yolunu..
    2. Polonya'da Orta Doğu konulu konferans
    3. UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 -..
    4. "Bu ülkenin gerçekliğinde millet olma..
    5. Bitlis’te okullara kar engeli
    6. "İstikrarı, güveni devam ettirebilmek..
    7. ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri,..
    8. Adana'da ev yangını
    9. Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal..
    10. Bakan Turhan Bayburt’ta temaslarda..
    11. Meclis'te kabul edilen Maden Kanunu..
    12. Bakan Pakdemirli: “Türkiye’nin 18..
    13. AK Partiden "14 Şubat" paylaşımı
    14. Litvanya Milli Günü resepsiyonu
    15. "Rakip takımlarımın başkanları TFF..
    16. Oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti'den..
    17. Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a olay..
    18. Mansur Yavaş’ın 'Ankara' gafı olay..
    19. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem..
    20. Maden Kanunu kabul edildi
    21. UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 -..
    22. Emiliano Sala için saygı duruşu
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı
    24. Bakan Ersoy'dan hayatını kaybeden..
    25. Venezuela'dan "her türlü saldırıya..
    26. Türkoğlu’nda ahır çöktü, 6 hayvan..
    27. Maden Kanunu ile bazı kanun ve..
    28. KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan İran’a..
    29. Galatasaray taraftarından anlamlı..
    30. Bolu-Ankara yolunda zincirleme kaza
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı