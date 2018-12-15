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CHP Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı 2019 CHP Mersin ilçe belediye başkan adayları

CHP'nin belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı mı? Son gelişmeye göre, CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. CHP Akdeniz belediye başkan adayı, CHP Anamur belediye başkan adayı, CHP Erdemli belediye başkan adayı, Tarsus CHP belediye başkan adayı, CHP Silifke belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? CHP Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu?

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:31
CHP Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı 2019 CHP Mersin ilçe belediye başkan adayları

CHP'nin belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı mı? Son gelişmeye göre, CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. CHP Akdeniz belediye başkan adayı, CHP Anamur belediye başkan adayı, CHP Erdemli belediye başkan adayı, Tarsus CHP belediye başkan adayı, CHP Silifke belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? CHP Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu?

CHP'nin belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı mı? CHP, İYİ Parti ile yerel seçimde ittifak yapmak için el sıkıştı. İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayını destekleyecek, CHP ise Manisa, Balıkesir, Manisa ve Trabzon'da İYİ Parti'nin adayını destekleyecek. Son dakika gelişmesine göre, CHP Antalya belediye başkan adayı belli oldu. 

CHP'de son dakika belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Daha önce bazı il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının açıklandığı CHP'de üç büyükşehirde daha belediye başkan adaylarının belirlendiği öğrenildi. Cumhuriyet'in iddiasına göre, Mersin’de İstemihan Talay ve Serdar Kuyucuoğlu arasında partinin karar vermeye çalıştığı belirtilirken, Talay isminin bir adım önde olduğu kaydedildi.

2014 Mersin yerel seçim sonuçları

MHP adayı Burhanettin Kocamaz % 32

CHP adayı Macit Özcan % 28.3

AK Parti adayı Mustafa Sever % 28

Akdeniz belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 29

CHP % 29

AK Parti % 24

MHP % 13

Anamur belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 38

AK Parti % 30

CHP % 29

Erdemli belediye seçim sonuçları

MHP % 48

AK Parti % 42

CHP % 5

Silifke belediye seçim sonuçları

CHP % 34

MHP % 31

AK Parti % 31

Tarsus belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 35

CHP % 31

AK Parti % 20

BDP % 10

Toroslar belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 35

AK Parti % 26

BDP % 18

CHP % 16

24 Haziran 2018 Mersin genel seçim sonuçları

AK Parti % 28.6

CHP % 26.8

HDP 16.9

İYİ Parti % 13,6

MHP % 12.8

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:31
  1. Trabzon
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Balıkesir
  6. Antalya
  7. Ankara
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