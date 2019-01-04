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CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Vahap Seçer kimdir? son dakika yerel seçim

CHP MYK toplantısında adayları belli oldu. Bunlarda biri de Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Vatandaş CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Parti Meclisi'nin onayına sunulan Vahap Seçer kimdir? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Vahap Seçer kimdir nerelidir? sorularının yanıtı

04 Ocak 2019 Cuma 15:29
CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Vahap Seçer kimdir? son dakika yerel seçim

CHP MYK toplantısında adayları belli oldu. Bunlarda biri de Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Vatandaş CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Parti Meclisi'nin onayına sunulan Vahap Seçer kimdir? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Vahap Seçer kimdir nerelidir? sorularının yanıtı

Vahap Seçer kimdir?

Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin Tarsus'ta doğdu. Babasının adı Fahrittin, annesinin adı Nesrin'dir.

Ziraat Mühendisi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nü bitirdi. Tarımsal üretim ve tahıl ticareti konusunda faaliyet gösteren Seçer Tarım Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Orta düzeyde İngilizce bilen Seçer, evli ve 2 çocuk babasıdır.22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP'den Mersin milletvekili seçilmiştir. Kaynak: Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer kimdir?

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:29
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