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CHP Mersin belediye başkan aday adayları açıklandı mı son dakika

CHP'de 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçim hazırlıklarına hız verildi. CHP yerel seçimlerde HDP ile ittifak yapmak istediği bilinen bir gerçek. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için isimler açıklandı. Peki yerel seçim 2019’da CHP Mersin belediye başkan aday adayları kim?

18 Aralık 2018 Salı 13:00
CHP Mersin belediye başkan aday adayları açıklandı mı son dakika

 CHP'de 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçim hazırlıklarına hız verildi. CHP yerel seçimlerde HDP ile ittifak yapmak istediği bilinen bir gerçek. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için isimler açıklandı. Peki yerel seçim 2019’da CHP Mersin belediye başkan aday adayları kim?

Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Partiler 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi ittifak yapmak için çalışmalara devam ederken, CHP de genel seçimlerdeki yenilgiyi unutturmak için 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi . Yerel seçim kampanyasını geçen hafta başlatan CHP'de,  adayların belirleneceği Parti Meclisi (PM) toplantısı, bugün yapılacak. Gözler CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanması beklenilen PM toplantısında. İddiaya göre, Serdal Kuyucuoğlu CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı söyleniyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:00
  1. CHP Mersin belediye başkan aday adayları açıklandı
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  3. yerel seçimler 2019 chp mersin

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