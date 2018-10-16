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CHP Mersin belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP'de 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçim hazırlıklarına hız verildi. CHP yerel seçimlerde HDP ile ittifak yapmak istediği bilinen bir gerçek. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için isimler açıklandı. Peki yerel seçim 2019’da CHP Mersin belediye başkan aday adayları kim?

16 Ekim 2018 Salı 13:16
CHP Mersin belediye başkan aday adayları açıklandı

 CHP'de 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçim hazırlıklarına hız verildi. CHP yerel seçimlerde HDP ile ittifak yapmak istediği bilinen bir gerçek. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için isimler açıklandı. Peki yerel seçim 2019’da CHP Mersin belediye başkan aday adayları kim?

Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Partiler 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi ittifak yapmak için çalışmalara devam ederken, CHP de genel seçimlerdeki yenilgiyi unutturmak için 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi . Yerel seçim kampanyasını geçen hafta başlatan CHP'de, ilk adayların belirleneceği Parti Meclisi (PM) toplantısı, gelecek hafta yapılacak. CHP için bir diğer önemli yer ise Mersin'de eski milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Fikri Sağlar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı açıklaması yaparken, eski hakemlerden Selçuk Dereli ismi de konuşulan isimler arasında sıralandı.CHP Parti Meclisi bu isimler arasından tercihini yapacak.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 13:16
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