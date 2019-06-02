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CHP Menderes bayramlaştı

CHP Menderes İlçe Örgütü bayramlaşma törenini yoğun katılımla gerçekleştirdi.

02 Haziran 2019 Pazar 10:56
CHP Menderes bayramlaştı

CHP Menderes İlçe Örgütü bayramlaşma törenini yoğun katılımla gerçekleştirdi.



CHP Menderes ilçe örgütü bayramlaşma törenini ilçe binasında yapıldı. Partililerin yoğun katılım gösterdiği bayramlaşma törenine Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 26. Dönem İzmir Milletvekili Musa Çam da katıldı.



23 Haziran vurgusu


Bayramlaşma töreninde konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Sevgi ve paylaşma ayı olan Ramazan’ın ardından bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm örgütümüzün Ramazan Bayramı’nı tebrik ederim. Bayramı coşkuyla karşılarken, bir coşkuyu da 23 Haziran’da yaşayacağız. 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde yeniden Ekrem İmamoğlu’nu belediye başkanlığına getireceğiz” dedi.



“Birlikte başaracağız”


CHP Menderes İlçe Başkanı Gizem Candan da, ilçe örgütüne yerel seçim çalışmalarında gösterdikleri özveri için teşekkür ederek, “31 Mart yerel seçimlerinde aldığımız zafer sonrası Ramazan Bayramı’mızı belediye başkanımız ve örgütümüzle birlikte karşılıyoruz. Tüm örgütümüzün Ramazan Bayramı mübarek olsun. Şimdi sırada ülkeyi karanlık zihniyetten kurtarmak var. Bunu da hep beraber başaracağımıza inanıyorum. Önümüzde 23 Haziran seçimleri var. Bununla ilgili çalışmalarımızda devam ediyor. İstanbul’da oy kullanacak seçmenlerimize yönelik bir çalışmamız var. 23 Haziran’da Millet İttifakı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacak ve İstanbul’a yeniden baharı getireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:56
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