CHP mazlum Suriyelilerden rahatsız, sapkın Suriyelilere ise kucak açıyor!

"Trans" sapkınların kaldıkları sığınaklardan biri de İstanbul Tarlabaşı'nın arka sokaklarında yer alıyor.

Yemekler CHP'li Şişli Belediyesi'nden

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; bu sığınağa CHP'li Şişli Belediyesi yardım yapıyor.

Mazlumların gitmesini isteyen CHP, eşcinsel Suriyelilere kucak açtı!

Suriyelilerden sürekli şikayet eden ve onları geri göndermekten bahseden CHP, konu eşcinsellik olunca Suriyeli de olsa her türlü adımı atabiliyor.

Fuhuşla para kazanıyorlar

Sığınakta Türk trans bireylerin haricinde, Suriyeli ve Iraklı trans bireyler de barınıyor.

Misafirhanede kalan Suriyeli bir trans; "Gece kulüplerinde müşteri buluyorum, birlikte olmak için otele gidiyorum. Başıma bir iş gelmesinden de çok korkuyorum. " sözleriyle yaşantısını paylaştı.

Öte yandan sığınakta kalan translar, önümüzdeki günlerde yapılacak yerel seçimlerde Şişli'de seçilecek yönetimin, yemek yardımını kesmesinden de endişe duyuyor.