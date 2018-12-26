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CHP, "Martın sonu bahar" diyecek

CHP'nin 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimler için hazırladığı, "Yerel seçim 2019 görsel iletişim klavuzu" yayınlandı- Kılavuzda CHP'nin "Derman belediyeciliği" ile "Martın sonu bahar" sloganlarını kullanacağı belirtildi

26 Aralık 2018 Çarşamba 21:20
CHP, "Martın sonu bahar" diyecek

ANKARA (AA) - CHP'nin 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimler için hazırladığı, "Yerel seçim 2019 görsel iletişim kılavuzu" yayınlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, partinin yerel seçim hazırlıkları sürüyor.

Bugüne kadar aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 531 belediye başkan adayını belirleyen CHP'nin seçim kampanyasının detayları da belli olmaya başladı.

Bu kapsamda "Yerel seçim 2019 görsel iletişim klavuzu" tamamlanarak örgütlerle paylaşıldı.

CHP'nin "http://secim2019.chp.org.tr" internet sitesinden de yayınlanan kılavuzda, kampanyada kullanılacak fotoğraflar, afişler, kartvizitler, posterler, bayraklar ve promosyon ürünleri ile sloganların bulunduğu logolar yer aldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk bayrağını simgeleyen beyaz gömlek ve kırmızı kravatlı fotoğrafının kullanacağı görsellerde, seçim sloganları olarak da "Derman belediyeciliği" ile "Martın sonu bahar"ın kullanılacağı vurgulandı. "Martın sonu bahar" sloganının altında ise çiçek açmış meyve dalı dikkati çekti.

Her bölgeye ayrı sloganların kullanılacağı belirtilen kılavuzda adaylardan ise hazırladıkları broşürlerde veya kartvizitlerde, "seni seviyorum" ifadesinin altına aday olduğu il ya da ilçeyi eklemesi istendi.

Kullanılacak yazı fontları, araç giydirme şekilleri ile promosyonlara ilişkin bilgiler de kılavuzda yer aldı.


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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 21:20
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