CHP Manisa ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Manisa ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Manisa Kırkağaç belediye başkan adayı, CHP Akhisar belediye başkan adayı, Alaşehir CHP belediye başkan adayı, CHP Turgutlu belediye başkan adayı, CHP Saruhanlı belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Manisa ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Manisa Gölmarmara belediye başkan adayı Birol Bak

CHP Manisa Saruhanlı belediye başkan adayı Zeki Bilgin

CHP Manisa Kırkağaç belediye başkan adayı Şerif Ozan İren

CHP Manisa Ahmetli belediye başkan adayı Mehmet Eryürek

CHP Manisa Akhisar belediye başkan adayı Besim Dutlulu

CHP Manisa Turgutlu belediye başkan adayı Çetin Akın

CHP Manisa Sarıgöl belediye başkan adayı Emrah Eroğlu

CHP Manisa Alaşehir belediye başkan adayı Ahmet Öküzcüoğlu

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi