CHP Manisa ilçe belediye başkan adayları 2019
CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Manisa ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Manisa Kırkağaç belediye başkan adayı, CHP Akhisar belediye başkan adayı, Alaşehir CHP belediye başkan adayı, CHP Turgutlu belediye başkan adayı, CHP Saruhanlı belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.08 Aralık 2018 Cumartesi 12:00
CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Manisa ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Manisa Kırkağaç belediye başkan adayı, CHP Akhisar belediye başkan adayı, Alaşehir CHP belediye başkan adayı, CHP Turgutlu belediye başkan adayı, CHP Saruhanlı belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.
CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Manisa ilçe belediye başkan adayları kim oldu?
CHP Manisa Gölmarmara belediye başkan adayı Birol Bak
CHP Manisa Saruhanlı belediye başkan adayı Zeki Bilgin
CHP Manisa Kırkağaç belediye başkan adayı Şerif Ozan İren
CHP Manisa Ahmetli belediye başkan adayı Mehmet Eryürek
CHP Manisa Akhisar belediye başkan adayı Besim Dutlulu
CHP Manisa Turgutlu belediye başkan adayı Çetin Akın
CHP Manisa Sarıgöl belediye başkan adayı Emrah Eroğlu
CHP Manisa Alaşehir belediye başkan adayı Ahmet Öküzcüoğlu
CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi
YORUM YAZ