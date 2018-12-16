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CHP Mamak Teşkilatında eğilim yoklaması

Parti teşkilatına kayıtlı üyeler, 7 ismin yarıştığı Mamak Belediye Başkan adaylığıyla ilgili eğilim yoklaması için sandık başına gitti

16 Aralık 2018 Pazar 16:49
CHP Mamak Teşkilatında eğilim yoklaması

ANKARA (AA) - CHP Mamak İlçe Başkanlığı, partinin ilçedeki belediye başkan adaylığıyla ilgili eğilim yoklaması yaptı.

CHP Mamak İlçe Başkanlığınca Ege Mahallesi'ndeki bir salonda yapılan eğilim yoklaması için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Yaklaşık 16 bin 400 kayıtlı üyenin oy kullanabilmesi için 19 sandık kuruldu.

Parti üyeleri, belediye başkan adayları Durali Bozkurt, Adnan Demirci, Selahattin Emre, Kemal Aşıkoğlu, Hüseyin Bayındır, İbrahim Çetin ve Mehmet Şahin arasında seçim yaptı.

CHP Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe yönetimi olarak belediye başkan adayının belirlenmesi için eğilim yoklamasında ısrarcı olduklarını belirterek, "Ankara, İstanbul ve İzmir dikkate alındığında, ilçe düzeyinde eğilim yoklamasının yapıldığı tek yer Mamak. Üyelerimiz adeta şölen havasında oylarını kullanıyor. Katılım çok yüksek düzeyde. Bu da bizi olukça mutlu ediyor." dedi.

Oy kullanma işleminin saat 17.00'de sona ereceğini vurgulayan Açıkalın, oy sayım işlemini de saat 19.30 gibi tamamlayıp, ardından sonucu açıklamayı planladıklarını bildirdi.

- "Parti anket yaptırıyor"

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Cengiz Topel Yıldırım da eğilim yoklamasının yapıldığı salonu ziyaret etti.

Yıldırım burada partililerle selamlaştı ve bir süre sohbet etti.

Adaylığıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz Topel Yıldırım, iddialarını ortaya koyduklarını, hedeflerinin ve projelerinin belli olduğunu ifade ederek, "Parti kurulları değerlendirecek, en yeterli bulduğu adayı en kısa zamanda Ankara'nın huzuruna çıkartacak. Parti anket yaptırıyor. Hafta içi onun sonucu çıkacak. Manipülatif anketlerle partinin anketi arasındaki farkı parti kurulları da görecek." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:49
  1. CHP
  2. CHP Mamak ilçe teşkilatı
  3. eğilim yoklaması
  4. Mamak
  5. Mamak Belediye Başkan Adayı

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