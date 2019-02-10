CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu kendi sloganıyla vurdu: Hak, hukuk, adalet istiyoruz!
31 Mart yerel seçimleri için gösterdiği adayları kendi teşkilatları bile reddeden CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı yolsuzluklarla anılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı yeniden aday göstermesi karışık olan partide krizin derinleşmesine yol açtı. Protesto için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen CHP’liler, "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Eski İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, adaylık kriterlerinin toplum vicdanını rahatsız ettiğini söyledi.10 Şubat 2019 Pazar 07:11
Adı yolsuzlukla anılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın tekrar CHP'nin Maltepe Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasının ardından istifa kararı alan CHP Maltepe İlçe Teşkilatı Ankara'ya yürüyüşüne devam ediyor.
"Hak, hukuk, adalet" sloganı attılar
Pendik İDO iskelesi’nin önünde bir araya gelen grup, "Hak, hukuk, adalet" şeklinde sloganlar atarak Tuzla istikametine doğru yürüyüşe geçti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, CHP'nin eski İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, yürüyüşün temel amacının "Temiz toplum, temiz siyaset" sloganı olduğunu söyledi.
"Genel merkez gerekeni yapsın"
Aday belirleme kriterlerinin toplum vicdanını rahatsız ettiği için böyle bir yürüyüş başlattıklarını söyleyen Otlu, "Parti bünyesi ve MYK'dan geçememiş, Maltepe örgütünün ve kamuoyunun desteğini alamamış bir adayla biz genel anlamda sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bundan dolayı da tavrımızı ortaya koyduk” dedi. CHP'nin Siverek Belediye Başkanlığı’na Mehmet Fatih Bucak'ın aday gösterilmesine de değinen Otlu, şöyle konuştu: “Bizim talebimiz bir an önce Siverek ve Maltepe başta olmak üzere MYK'nın gerekli kararı almasıdır."
(Yeni Şafak)
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