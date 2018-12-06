CHP Malatya ilçeleri belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Malatya ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Akçadağ belediye başkan adayı, CHP Arguvan belediye başkan adayı, Doğanşehir CHP belediye başkan adayı, CHP Doğanyol belediye başkan adayı, CHP Hekimhan belediye başkan adayı, CHP Yazıhan belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Malatya ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi