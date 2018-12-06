CHP Malatya belediye başkan adayı son dakika belli oldu! 2019 yerel seçim

2019 yerel seçimlerinde aday gösterecekleri 252 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP, şimdi de aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 16 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP’nin yarın açıklayacağı belediye başkan adayları arasında Çanakkale belediye başkan adayı da var. Peki CHP Malatya'da kimi aday gösterecek? 2019 yerel seçimlerde CHP Malatya belediye başkan adayının ismi son dakika belli oldu.

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de Parti Meclisi (PM), 6 Aralık Perşembe günü olağanüstü toplandı. Parti örgütlerinden gelen talep ve anketlerin değerlendirileceği MYK sonrasında, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler PM'ye sunuldu. PM'nin toplantısı sonrasında da yaklaşık 16 ilin belediye başkan adayının ismi kesinleşmiş oldu.

CHP Malatya belediye başkan adayı belli oldu mu?

CHP Parti Meclisi’nde ismi açıklanan belediye başkan adayları arasında Çanakkale'nin bazı ilçe belediye başkan adayları da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP Malatya Büyükşehir Belediye başkan adayı Soner Gökçe oldu.