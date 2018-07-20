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CHP listesinden çıkan Saadet Partili vekilden tuhaf 'başörtüsü' paylaşımı: Türbanlı pilot...

24 Haziran'daki seçimlerde CHP kontenjanından TBMM'ye giren Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, başörütüsü ile ilgili tuhaf bir paylaşım yaptı.

20 Temmuz 2018 Cuma 18:35
CHP listesinden çıkan Saadet Partili vekilden tuhaf 'başörtüsü' paylaşımı: Türbanlı pilot...

CHP listesinden seçilen Saadet Partili Abdulkadir Karaduman, sosyal medya hesabı Twitter'da başörütüsüyle ilgili tuhaf bir paylaşımda bulundu.

Başörtüsü düşmanlığıyla tanınan kesimlerin söylemi olan 'türban' ifadesini kullanan Karaduman, "Türk Hava Yolları'nda (THY) ilk türbanlı pilot" haberini paylaşarak "Elbette ki türbanlı pilot mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki ülkedeki adaletsizliğin üzerini örtecek büyüklükte bir türban henüz icat edilmedi" dedi.

İşte o paylaşım:

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 18:35
  1. Abdulkadir Karaduman
  2. Saadet Partisi
  3. Abdulkadir Karaduman türban
  4. Abdulkadir Karaduman paylaşım

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