CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe’de tapu dağıttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesinin düzenlediği tapu dağıtım törenine katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde Gülsuyu ve Gülensu mahallelerine tapu sözü verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu nedenle hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Maltepe Belediyesi tarafından Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde tapu sorunu yaşayan vatandaşların sorunlarının çözülmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde tapu dağıtım töreni düzenlendi. Törene Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın ev sahibi olarak katılımcıları selamlayan Maltepe Belediye Başkanı ve Başkan adayı Ali Kılıç, göreve ilk geldiğinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan iki önemli talimat aldığını ve ikisini de yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Ali Kılıç, konuşmasında şunları söyledi:

"Genel Başkanım 2014 yılında seçimi alıp kendisini ziyarete gittiğimde demişti ki, ‘Şu yakandaki CHP rozetini çıkar, cebine koy. Artık senin rozetin Maltepe halkının rozeti olacak. Kimseyi ayrıştırmayacaksın, ötekileştirmeyeceksin. Herkesi kucaklayacaksın ve en önemlisi, önce sana oy vermeyenlerin hanelerine gireceksin.’ Kurduğumuz ekiple Maltepe’deki bin 854 sokağı tek tek dolaştık. Çalmadık kapı bırakmadık. Bazı kapılar açıldı, bazıları kapalıydı. Açılanlardan içeri girdik, kapalı olanlara da telefon numaramızı ve torbamızı bıraktık. Bu süre içinde Maltepe’de herkese dokunduk ve Rabbim nasip etti. İki talimatınız oldu bana. ‘Bir, aile sigortasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü hiç kimsenin çocuğu yatağa aç girmemeli’ demiştiniz. Yine bu salonda, geçtiğimiz aylarda aile sigortamızı hayata geçirdik. İkinci talimatınız, ‘Gülsuyu’na, Gülensu’ya tabu sözüm var, bunun yerine gelmesini istiyorum’ demiştiniz. Rabbime şükürler olsun hem Başıbüyük, hem Gülsuyu, hem Gülensulu hemşehrilerimize tapularını dağıtıyoruz. Halka kentsel dönüşümü anlatmak için toplantılar düzenlemek istedim, engel olmaya çalıştılar. Tapu müdürü, imza atmamak için makamında oturmadı. Neden, Ali Kılıç sözünü yerine getiremesin. Rabbime şükürler olsun, her iki sözü de yerine getirdim. Şimdi tekrar, 31 Mart günü sosyal demokrat düşünceyi ayağa kaldırmak için var mısınız?"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın sözleri üzerine salondakiler kendisine yoğun alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"En mutlu günlerimden birini yaşıyorum. Nedeni ne? Bir insanın yıllardır tapusuz olarak oturduğu yerde, tapuya kavuşmuş olması. Bu bir insanın yaşayabileceği en büyük mutluluklardan bir tanesi. İnsanlar geldiler, bir yeri yurt edindiler, orada düğünler yaptılar, çocuklarını askere gönderdiler, orada komşuluk ilişkileri gelişti, acıları ve sevinçleri birlikte yaşadılar. Dolayısı ile orada ayrı bir atmosfer oluştu. Ama hepsinin ortak bir derdi vardı, yarattıkları atmosferin tapusu yoktu. Bu benim içimde ukdeydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine adaylığım sırasında da söz vermiştim. Bunun bir şekilde olması gerekiyordu. Kartal Belediyesi bunu başardı, şimdi Maltepe Belediye Başkanımız da uzun uğraşlar sonucunda bunu gerçekleştirdi ve vatandaşlarımız evlerinin tapularına sahip oldular. Bu benim açımdan son derece önemliydi, o nedenle bugün benim hayatımın en mutlu günlerinden biri. Tapu sahibi olan vatandaşlarım değişik partilere oy verebilirler. Hiçbir zaman neden o partiye oy verdin diye bir suçlama getirmedim. Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına, siyasetine saygı duydum. Biz siyasette ahlakı, dürüstlüğü egemen kılmak istiyoruz. Kimlik üzerinden, inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden ayrışma, bunlar doğru değil. Bunlar hiçbir ülke içinde artı getirmemiştir. Bizim ayrışmaya değil, kaynaşmaya ihtiyacımız var. Geçmişte kime oy vermişse vermiş, eyvallah. Ama bu sefer İstanbullulardan görev bekliyorum. Ekrem İmamoğlu’na mührü basacaksınız. Ali Kılıç’a mührü basacaksınız. Göreceksiniz, nasıl bereketli, güzel, yaşanabilir, kavgasız bir İstanbul. Bunu göreceksiniz.”