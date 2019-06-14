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CHP Lideri Kılıçdaroğlu Büyükçekmecelilerle buluştu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

14 Haziran 2019 Cuma 12:12
CHP Lideri Kılıçdaroğlu Büyükçekmecelilerle buluştu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile birlikte Büyükçekmece’yi gezerek siyasi partilerin seçim çadırlarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, Büyükçekmecelilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği Kılıçdaroğlu onlarla yakından ilgilendi. CHP milletvekilleri Zeynel Abidin Emre, Deniz Yavuz Yılmaz, Özcan Purçu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Hüseyin Remzi Gökbulak’ın aralarında bulunduğu heyet ilk olarak Büyükçekmece Kordonboyu’nda kurulan Demokrasi Sokağı’na geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, sırasıyla AK Parti, CHP ve İYİ Parti’nin seçim çalışmalarını yürüttüğü çadırları ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu. Kordonboyu’nda vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Kılıçdaroğlu, daha sonra Büyükçekmece’de bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Büyükçekmece’de ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:12
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