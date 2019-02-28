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CHP Lideri Kılıçdaroğlu Bursa’da

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,herkesin imrendiği bir Bursa inşa edeceklerini belirterek, “Bizim mücadelemizinsanlara hzmet etme ve hak mücadelesidir.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:45
CHP Lideri Kılıçdaroğlu Bursa’da

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,herkesin imrendiği bir Bursa inşa edeceklerini belirterek, “Bizim mücadelemizinsanlara hzmet etme ve hak mücadelesidir. Biz diğerlerine benzemeyiz. Aramızda siyahla beyaz kadar fark var” dedi.


Partisinin Kestelilçe başkanlığı tarafından düzenlenen sivil toplum buluşmasına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, asla kışkırtıcı sözlere cevap vermeyeceklerini ifade ederek, “Kaybedeceklerini gördükleri için tarihe, bize saldırıyorlar, insanlara saldırıyorlar. Uğur Mumcu’ya, Bahriye Üçok’a saldırıyorlar. “CHP’lileri nasıl kışkırtıp nasıl sokağa çekeriz” diye. Bunların hiç birisini görmeyin, duymayın. Tek hedefimiz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek.” Diye konuştu.


Kendilerinin değişim için sadece 5 yıl talebinde bulunduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, “17 yıldır bu memleketi yönetiyor. Çeyrek asır. 17 yılın sonunda 80 milyon insanı soğan kuyruğuna sokuyorlarsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Belediyeleri yöneteceğiz diyorlar. 17 yıldır yönetiyorsunuz ne yaptınız? Biz 17-27 yıl falan değil. 5 yıl için görev istiyoruz. Göreceksiniz Bursa başka bir Bursa olacak. Herkesin imrendiği bir Bursa olacak. Kalkıp da 10 yıl falan değil 5 yıl sonunda Bursa’yı kimliğiyle yeşil alanıyla, turistsayısıyla göreceksiniz. Kırsalın kalkınmasıyla göreceksiniz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Bursa vaad ediyoruz. Beton ormanında yaşanan ağaca hasret bir Bursa oldu. Ne oldu yeşil Bursa’ya ?Hepsini düzelteceğiz. Gerçekten de yaşanabilir bir kent, yaşanablir bir Türkiye ve Bursa’yı yeniden inşa edeceğiz. Herkesin huzur içinde sokağında gezerken tanımadığı insana bile güleryüzle selam verdiği bir Bursa olacak. Burası başkentlik yapmış bir şehir. Turist sayısı az. Turist de fazla olacak.” Diye konuştu.


Tarihi eserlerin gün yüzüne çıkacağını, daha fazla turist çekeceğini ifade eden Kılııçdaroğlu, “Osmanlı’ya başkentlik yapmış bir yer Burası. Sıradan yer değildir. Bursa’nın kültürüne insanına doğasına sahip çıkacağız. “Bazen bunu yapacağız” derken lafla olur mu diyorlar. Lafla olmaz, çalışarak olur. Bu işler deneyimle sabırla geniş kitleleleri ikna etmek, birlikte yönetmekle olur. Bu İşler muhtarları davet ederek olur. Onların düşüncesini almakla olur. Onlar toplumun en önemli kanaat önderleridir. O açıdan biz kenti yönetirken geçmişte yaptıklarımızdan daha iyisini yaparak yola çıkmak zorundayız. Nilüfer Belediye Başkanımız yeni Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız kenti hep birlikte kentliyle huzur içinde yönetecek. Yönetirken her kuruşun hesabını verecek. Yönetirken hiçbir çocuğun aç girmediği bir Bursa hedefleyecek. Esnafın rahat gelir elde ettiği Bursa’yı inşa edeceğiz. Desteği halktan alacağız” şeklinde konuştu.


Kılıçdaroğlu, kendilerinin diğerlerine benzemediğini de kaydederek şunları söyledi: “Bir üniversite kenti, sosyal, tarih kenti, yeşil doğa kenti olan Bursa’yı yüceltmek ve büyütmekTürkiye ve dünya markası haline getirmek istiyormusunuz.Birlikte hep beraber güç alarak yapacağız. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. İnsanlara hizmet etme mücadelesidir. Biz diğerlerine benzemeyiz. Diğerlerinin mücadelesi cep ve yeşil dolar mücadelesidir. Bizimkisi insanlara hizmet etme mücadelesidir. Aramızda siyahla beyaz kadar fark var”


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de Bursa’nın Uludağ’ın suyunu en ucuza içmesi gerektiğini kaydederek, “Bursalının hakkı bu . Çiftçimize destek vereceğiz. Çiftçimizle birlikte üretip onların gelirlerini arttıracağız. Bursa değişime hazır. Bursa 31 Mart’ı bekliyor. Mart sonu bahar. Bizi izlemeye devam edin” şeklinde konuştu.


Kestel Belediye Başkan Adayı Yıldıray Atlı, Kestel Süt Fabrikası’nı kuracaklarını ifade ederek, “4 mahallemizde ürettiğimiz ürünleri kooperatif vasıtasıyla satacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:45
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