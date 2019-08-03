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CHP lideri Kılıçdaroğlu 3 yıl önce saldırıya uğradığı yerde incelemelerde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016’da Artvin’in Şavşat ilçesi Yanıklı köyü yakınında konvoyuna yönelik yapılan saldırı sonucu bir jandarma görevlisinin şehit düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu 3 yıl önce saldırıya uğradığı yerde incelemelerde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016’da Artvin’in Şavşat ilçesi Yanıklı köyü yakınında konvoyuna yönelik yapılan saldırı sonucu bir jandarma görevlisinin şehit düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.


Rize ve Artvin’deki CHP’li belediyelerine kutlama ziyaretleri için dün bölgeye gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi Artvin’de geçirdi. Sabah saatlerinde Kafkasör’deki kahvaltı programının ardından karayolu ile Şavşat ilçesine giden Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016 tarihinde Şavşat’tan Ardanuç ilçesine doğru hareket ederken konvoyuna yapılan silahlı saldırı olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Soğuksu mevkiindeki saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı için Off-Road Kulübü tarafından yapılan çeşmeden su içen Kılıçdaroğlu, şehit Çaybaşı’nın isminin yer aldığı yazıyı eliyle yıkayarak temizledi. Bölgede bir süre inceleme yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra Havva Civelek isimli yaylacı kadın ile sohbet etti. Yaylacı Civelek, Kılıçdaroğlu’nu görünce, “Seni hep televizyonlarda görüyordum. İlk defa yakından görüyorum. Aynıymışsın” dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra belediye ziyareti için Şavşat’a hareket etti.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:44
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